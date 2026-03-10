Reuters: Η Χεζμπολάχ επιστρέφει στον ανταρτοπόλεμο και περιμένει την ισραηλινή εισβολή

Μια νέα πλήρους κλίμακας ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο και μια παρατεταμένη σύγκρουση φαίνεται πως αναμένει πλέον η Χεζμπολάχ, καθώς η φιλοϊρανική οργάνωση εφαρμόζει τα μαθήματα που πήρε από τον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ και επιστρέφει στις αντάρτικες ρίζες της.

Όπως ανέφεραν στο Reuters τέσσερις πηγές από τον Λίβανο που γνωρίζουν τις στρατιωτικές δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, οι μαχητές της οργάνωσης δρουν πλέον ξανά σε μικρές μονάδες. Παράλληλα, αποφεύγουν τη χρήση συσκευών επικοινωνίας που θα μπορούσαν να υποκλαπούν από το Ισραήλ και χρησιμοποιούν με φειδώ τους αντιαρματικούς πυραύλους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ισραηλινά στρατεύματα.

Περίπου 15 μήνες μετά τον τελευταίο πόλεμο στον οποίο οι δυνάμεις του IDF έπληξαν με σφοδρότητα τη Χεζμπολάχ, η οργάνωση άνοιξε πυρ για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με το Ισραήλ να απαντά παρατεταμένα και με μεγάλη ένταση.

Έχοντας δεχτεί έντονη κριτική στον Λίβανο, με την κατηγορία ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν πόλεμο που έχει εκτοπίσει 700.000 ανθρώπους, η Χεζμπολάχ περιέγραψε τις ενέργειές της ως «υπαρξιακή άμυνα», παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση σε ισραηλινές επιθέσεις που συνεχίζονται από την κατάπαυση του πυρός του 2024.

Ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει την πιθανή συνέχιση της στρατιωτικής του επιχείρησης στον Λίβανο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, οι τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι οι υπολογισμοί της Χεζμπολάχ βασίζονται στην επιβίωση της θρησκευτικής ηγεσίας του Ιράν στον πόλεμο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια περιφερειακή κατάπαυση του πυρός.

Ποια είναι η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, μια σιιτική μουσουλμανική οργάνωση που ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982, ήταν η μόνη οργάνωση του Λιβάνου που διατήρησε τα όπλα της μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου της χώρας (1975–1990), με σκοπό να πολεμήσει τα στρατεύματα του Ισραήλ, τα οποία κατείχαν το νότιο τμήμα μέχρι την αποχώρησή τους το 2000.

Ο ρόλος της στην εκδίωξη των ισραηλινών δυνάμεων έχει ενισχύσει τη δημοφιλία της μεταξύ πολλών Σιιτών, αν και η απόφασή της να εμπλακεί στον πόλεμο του Ιράν έχει προκαλέσει κριτική και μέσα στην ίδια τη σιιτική κοινότητα.

Ο πόλεμος αυτός έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Χεζμπολάχ.

Ανασυγκρότηση εν μέσω πολέμου

Έχοντας αποδυναμωθεί σημαντικά κατά τον πόλεμο του 2024, η οργάνωση αντιμετωπίζει πίεση από το λιβανικό κράτος να αφοπλιστεί. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση της Βηρυττού απαγόρευσε τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο κορυφαίος σύμμαχός της στη Συρία, ο πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που διέκοψε την κύρια γραμμή ανεφοδιασμού της οργάνωσης από το Ιράν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι μεγάλο μέρος των μαχών της Χεζμπολάχ στο έδαφος έχει μέχρι στιγμής επικεντρωθεί κοντά στην πόλη Khiyam, στο σημείο που συναντώνται τα σύνορα Λιβάνου, Ισραήλ και Συρίας. Πρόκειται για μια περιοχή που η Χεζμπολάχ πιστεύει ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει οποιαδήποτε ισραηλινή χερσαία εισβολή.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι επίλεκτοι μαχητές της Χεζμπολάχ, οι Radwan, οι οποίοι είχαν αποσυρθεί από τον νότο μετά την εκεχειρία του 2024, επέστρεψαν στην περιοχή.

Ισραηλινή πηγή: Σταθεροποιούνται παρά τα πλήγματα

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η Χεζμπολάχ επιδιώκει αποκλιμάκωση -το αντίθετο μάλιστα. Παρ’ ότι το Ισραήλ έχει εξοντώσει μερικούς από τους πιο σημαντικούς ανώτερους διοικητές της οργάνωσης, φαίνεται ότι η ομάδα καταφέρνει να σταθεροποιήσει τις τάξεις της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει και να εκτελεί αποφάσεις.

Δύο από τις λιβανικές πηγές ανέφεραν ότι έχουν διοριστεί τέσσερις αναπληρωτές για κάθε διοικητή της Χεζμπολάχ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των επιχειρήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός τονίζει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες στόχους της Χεζμπολάχ από τις 2 Μαρτίου, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, στα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχει η Χεζμπολάχ, καθώς και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης στείλει περισσότερους στρατιώτες στον νότιο Λίβανο, όπου μέρος των δυνάμεών του παρέμενε από το 2024, δημιουργώντας αυτό που αποκάλεσε προωθημένες αμυντικές θέσεις για την προστασία από πιθανές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ έχει εξαπολύσει καθημερινές επιθέσεις με drones και ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Το 2024, το Ισραήλ όχι μόνο παγίδευσε εκατοντάδες βομβητές (pagers) που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, αλλά διείσδυσε επίσης στο ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο της οργάνωσης, σύμφωνα με Λιβανέζους αξιωματούχους που γνωρίζουν την έρευνα της Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο σχετικά με τις παραβιάσεις ασφαλείας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ αποφεύγει πλέον οποιεσδήποτε συσκευές θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε υποκλοπές.