Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε έμπρακτα τον δυναμικό κλάδο του αλουμινίου»

«Ο κλάδος του αλουμινίου είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας συνολικά», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τον τομέα ως παράδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ισχυρή μεταποιητική βάση, επενδύσεις στην τεχνολογία και την ποιότητα, έντονο αποτύπωμα στις εξαγωγές, σημαντική απασχόληση και θετική επίδραση στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η ιστορία του ελληνικού αλουμινίου είναι «ένα πραγματικό success story που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες». Σήμερα, ο κλάδος των μη σιδηρούχων μετάλλων περιλαμβάνει πάνω από 3.000 επιχειρήσεις και απασχολεί περισσότερους από 80.000 εργαζόμενους άμεσα ή έμμεσα. Οι εξαγωγές το 2025 αυξήθηκαν κατά 8,7%, ξεπερνώντας τα 2,8 δισ. ευρώ, δημιουργώντας καθαρό θετικό εμπορικό ισοζύγιο που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Προκλήσεις διεθνώς και στήριξη από την κυβέρνηση

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρωτοφανή αβεβαιότητα, με επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει την οικονομία και τις επιχειρήσεις ώστε να διατηρηθεί ο θετικός κύκλος ανάπτυξης των τελευταίων επτά ετών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των μέτρων θα ανακοινωθούν εντός ολίγων ημερών, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από το Modernization Fund. Παράλληλα, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, υποστηρίζονται έμπρακτα οι μεταποιητικές δραστηριότητες, με γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων και νέες ευκαιρίες για μεγάλες επενδύσεις και ειδικά καθεστώτα για παραμεθόριες περιοχές.

Το μέλλον του κλάδου

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τον κλάδο του αλουμινίου, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. «Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο κλάδος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αναπτυχθεί περαιτέρω», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες στον τομέα.