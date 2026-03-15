Μητσοτάκης: Πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα - Στήριξη σε Κύπρο, παρεμβάσεις για την οικονομία

Στις διεθνείς εξελίξεις και στην επίσκεψή του στην Κύπρο μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα, ενώ αναφέρθηκε και στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, με έμφαση στις ΑΠΕ και στην πιθανή εξέταση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων.



Ο πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς: ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας με αναβάθμιση και προμήθεια αεροσκαφών Canadair, αυστηρούς ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα, νέα ψηφιακή κάρτα στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και επιχειρήσεις κατά οργανωμένου εγκλήματος και λαθρεμπορίου καυσίμων.



Τέλος, αναφέρθηκε σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη Θράκη και στη Θεσσαλία, στην επανεκκίνηση της συζήτησης για τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο, καθώς και σε έργα πολιτιστικών υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας, συνεχάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη βράβευσή του με το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας.