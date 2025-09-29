Άγρια συμπλοκή ανηλίκων μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Καλλιθέα

Σκηνικό βίας σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε σούπερ μάρκετ στην Καλλιθέα, όταν ανήλικοι ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά.



Ειδικότερα, το περιστατικό, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live You στον ΣΚΑΪ, αποτυπώθηκε σε βίντεο.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο νεαροί αντάλλαξαν σπρωξιές, με τον έναν να σηκώνει τον άλλον από τη μέση και να τον εκτοξεύει προς το πλήθος. Σύντομα η κατάσταση ξέφυγε, ενώ υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ και του γειτονικού εστιατορίου προσπάθησαν μάταια να τους χωρίσουν.

Το βίντεο δείχνει πολλά παιδιά να παρακολουθούν, ενώ κάποια παροτρύνουν μάλιστα τους πρωταγωνιστές.