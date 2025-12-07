Ελλάδα Ίλιον Ρομά Πυροβολισμοί Αστυνομία

Έπεσαν πυροβολισμοί στον Ίλιον – Βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε οικογένειες ρομά.

Περιπολικο της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στο Ίλιον και συγκεκριμένα στην οδό Αιακού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί οι οποίοι βρήκαν δυο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί στο Ίλιον σημειώθηκαν ανάμεσα σε οικογένειες ρομά.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες ώστε να διαπιστωθεί ποιοι πυροβολούσαν και πως διέφυγαν από το σημείο. 

