Έπεσαν πυροβολισμοί στον Ίλιον – Βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στο Ίλιον και συγκεκριμένα στην οδό Αιακού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί οι οποίοι βρήκαν δυο κάλυκες.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί στο Ίλιον σημειώθηκαν ανάμεσα σε οικογένειες ρομά.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες ώστε να διαπιστωθεί ποιοι πυροβολούσαν και πως διέφυγαν από το σημείο.