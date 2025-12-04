Αδιανόητο περιστατικό σε παιδική χαρά στο Ίλιον: 89χρονος πρότεινε ερωτική συνεύρεση σε 16χρονη

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας 89χρονος στο Ίλιον. Όπως κατήγγειλε μία 16χρονη, ο ηλικιωμένος την προσέγγισε ενώ εκείνη καθόταν σε παγκάκι μέσα σε παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος, το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου.

Τη φίλησε στο μάγουλο, τη θώπευσε στον μηρό και στη συνέχεια της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής. Η ανήλικη πανικοβλήθηκε, πήρε αμέσως τηλέφωνο έναν φίλο της και αυτός ειδοποίησε την Άμεση Δράση.



Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 89χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Ίλιον.