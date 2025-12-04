Ελλάδα Ηλικιωμένοι Σεξουαλική Παρενόχληση Ανήλικοι Ίλιον

Αδιανόητο περιστατικό σε παιδική χαρά στο Ίλιον: 89χρονος πρότεινε ερωτική συνεύρεση σε 16χρονη

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη μετά την καταγγελία φίλου της κοπέλας στην Άμεση Δράση.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας 89χρονος στο Ίλιον. Όπως κατήγγειλε μία 16χρονη, ο ηλικιωμένος την προσέγγισε ενώ εκείνη καθόταν σε παγκάκι μέσα σε παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος, το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου.

Τη φίλησε στο μάγουλο, τη θώπευσε στον μηρό και στη συνέχεια της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής. Η ανήλικη πανικοβλήθηκε, πήρε αμέσως τηλέφωνο έναν φίλο της και αυτός ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 89χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Ίλιον.

