Ίλιον: Εφιάλτης για εργαζόμενη σε ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ - Κουκουλοφόρος την απείλησε με όπλο

Ένοπλη ληστεία, με θύμα μία νεαρή εργαζόμενη σε μίνι μάρκετ στο Ίλιον σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου. Ο μαυροντυμένος άνδρας, έχοντας κουκούλα στο πρόσωπό του, δεν δίστασε να σηκώσει το όπλο του και να την απειλήσει ώστε να του δώσει όλες τις εισπράξεις.



Η ληστεία έγινε γύρω στις 11 το βράδυ. Ο δράστης που εκτιμάται πως είναι και σεσημασμένος, προσέγγισε στοχευμένα το μίνι μάρκετ στο Ίλιον και ξεκίνησε να φωνάζει στην εργαζόμενη να του δώσει τα χρήματα. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στη δημοσιότητα του MEGA, φαίνεται η στιγμή που ο δράστης σηκώνει το όπλο του για να πιέσει ακόμη περισσότερη τη νεαρή.



Εκείνη με τη σειρά της, εμφανώς τρομαγμένη, προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Παίρνει ένα σακίδιο και ξεκινά να το γεμίζει με τα χρήματα από το ταμείο. Αφού του το δίνει, αυτός τρέπεται σε φυγή.



Ο δράστης αναζητείται ακόμη από την αστυνομία.