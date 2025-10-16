Βόλος: 12χρονος έβγαλε σουγιά στο σχολείο – Απείλησε συμμαθητή του για να του πάρει το χαρτζιλίκι

Φαίνεται πως έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα στα σχολεία, καθώς ένας 12χρονος έβγαλε σουγιά μέσα στο Γυμνάσιο.

Πρόκειται για μαθητή της Α’ Γυμνασίου στον Βόλο, ο οποίος φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με τη χρήση σουγιά προκειμένου να του ζητήσει χρήματα.

Ευτυχώς, ο συμμαθητής αντέδρασε ψύχραιμα στην απειλή που δέχτηκε, ειδοποίησε αμέσως τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος και πήρε τον σουγιά μήκους περίπου πέντε εκατοστών από τον 12χρονο.

Μετά από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ανήλικο, ενώ ειδοποίησαν και την μητέρα του. Από την πλευρά του ο μαθητής υποστήριξε ότι έκανε πλάκα και ότι είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με τους φίλους του.

Σε βάρος του 12χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία. Ο 12χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας. Δεν ασκήθηκε δίωξη εις βάρος της μητέρας του, η οποία φέρεται να ήταν συντετριμμένη από τις πράξεις του παιδιού της.

Οι αρχές εξετάζουν την επιβολή επιμορφωτικών μέτρων και παρακολούθησης του ανηλίκου από κοινωνικό λειτουργό.