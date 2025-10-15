Ρόδος: Πώς έγινε η τραγωδία με την 3χρονη που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Εξετάζεται η δωρεά οργάνων

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο το σοβαρό περιστατικό με το 3χρονο κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, το οποίο εντοπίστηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο. Όπως έγινε γνωστό το παιδί δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρό και έτσι πλέον εξετάζεται η δωρεά οργάνων. Την ίδια στιγμή η αστυνομία της Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτή η ανείπωτη τραγωδία συνεχίζεται.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το τρίχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας. Την ώρα του τραγικού συμβάντος, στο ξενοδοχείο βρισκόταν Βρετανός γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες στο παιδί και στη συνέχεια το συνόδευσε με το ασθενοφόρο έως το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλης Σοκορέλος, το κοριτσάκι φαίνεται να παρέμεινε αρκετή ώρα στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού, ενώ όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 μ.μ. ήταν μυδριασμένο και δεν αντιδρούσε, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή.

Αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Κρήτη - Εξετάζεται η δωρεά οργάνων

Αφού διασωληνώθηκε, στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο και ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό. Έτσι οι γιατροί έκριναν ότι το τρίχρονο αγγελούδι έπρεπε να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Κρήτης για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, καθώς η οικογένειά του ενδέχεται να αποφασίσει τη δωρεά οργάνων.

Έτσι και έγινε. Αργά το βράδυ της Τρίτης αεροσκάφος του ΕΚΑΒ έφθασε στη Ρόδο από την Αττική και μετέφερε το κοριτσάκι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης. Η μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων με μηχανές για την άμεση διέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το ΑΤ Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή τους συνοδούς του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό στο Νότιο Αιγαίο, όταν ένα παιδί ηλικίας πέντε ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι, στη Σαντορίνη. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, ενώ το παιδί, με καταγωγή από την Ινδία, βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε πέσει μέσα στο νερό. Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.