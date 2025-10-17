Ρόδος: Κάμερα καταγράφει τον πνιγμό της 3χρονης - Τα δραματικά λεπτά πριν τη μοιραία κατάληξη

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στη Ρόδο καταγράφει τα δραματικά λεπτά πριν εντοπιστεί το τρίχρονο κοριτσάκι αναίσθητο στον πάτο της πισίνας. Το παιδί όπως έγινε γνωστό παρέμεινε για 10 ολόκληρα λεπτά στον πυθμένα χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, με αποτέλεσμα να πιεί μεγάλη ποσότητα νερού και πλέον να θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό. Στο βιντεολυπτικό υλικό αποτυπώνεται όλο το χρονικό. Από το πρώτο βήμα της 3χρονης στη σκάλα μέχρι την ανάσυρση του άψυχου σώματός της. Εικόνες που καταδεικνύουν κενά ασφαλείας και μια αλυσίδα ανθρώπινων παραλείψεων.



Η υπόθεση της 3χρονης στη Λάρδο συγκλονίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι γονείς της μικρής εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, περιμένοντας ένα θαύμα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο οποίο νοσηλεύεται το παιδί από το βράδυ της Τρίτης μετά από αεροδιακομιδή.

Ωστόσο όπως όλα δείχνουν η κατάσταση της μικρής είναι μη αναστρέψιμη καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα.



Κάμερα ασφαλείας καταγράφει πώς συνέβη η τραγωδία

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της κάμερας ασφαλείας του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

– Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου. 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

– Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο. 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

– Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται. 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

– Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή. 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

– Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά. 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.



Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη. Επιπλέον σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Δημοκρατικής» από την από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι: δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών. Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό, ενώ δεν υπήρχε και υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών με ιδιωτικές πισίνες γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Απολογούνται σήμερα (17/10) οι 2 συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως «αρμόδιος υπεύθυνος» κατά το συμβάν αλλά και ο 44χρονος θείος του κοριτσιού που επιτηρούσε προσωρινά την ανιψιά του.

Σήμερα (17/10), οι δύο συλληφθέντες θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ρόδου. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για τον ρόλο των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα η αστυνομία αναζητά τον 57χρονο νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, τον 59χρονο διευθυντή του συγκροτήματος και τους γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 χρόνων.