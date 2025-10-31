Ρόδος: Πέθανε το κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Αλλαγή κατηγοριών για τους συλληφθέντες

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί, το τρίχρονο κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, όπου είχε γίνει η αεροδιακομιδή του από το Νοσοκομείο της Ρόδου, την προηγούμενη εβδομάδα η οικογένεια κίνησε όλες τις διαδικασίες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πατρίδας τους, στην Αγγλία.

Οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει από την πρώτη στιγμή τους γονείς πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Ροδιακής» το κοριτσάκι κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο της Βρετανίας.

Δύο συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό είχαν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος του, καθώς φέρεται ως το άτομο που είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος Έλληνας, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο.

Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου), για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.

Ωστόσο, μετά την τραγική κατάληξη θεωρείται βέβαιο ότι ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου που χειρίζεται την υπόθεση, θα προχωρήσει στην αλλαγή των κατηγοριών.

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει πώς συνέβη η τραγωδία

Όλα συνέβησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου σε ιδιωτική πισίνα σε ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Η 3χρονη Ματίλντα βρισκόταν εκεί για διακοπές με την οικογένειά της από τη Βρετανία, όταν εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα πισίνας, η οποία εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες του συγκροτήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ ο θείος και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους, ούτε πώς βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό. Τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι έδωσε Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο και έπεσε στο νερό για να τη βγάλει. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της κάμερας ασφαλείας του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία: