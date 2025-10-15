Ρόδος: Νέα στοιχεία για το κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο - Ιδιωτική η πισίνα που συνέβη η τραγωδία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία με το 3χρονο κοριτσάκι που το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι για το τραγικό περιστατικό συνελήφθησαν ο 30χρονος θείος του μικρού κοριτσιού καθώς φέρεται να ήταν εκείνος ο άνθρωπος που είχε την επίβλεψη του, καθώς και ο 54χρονος υπεύθυνος εταιρείας που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της «Ροδιακής» το τραγικό περιστατικό συνέβη σε ιδιωτική πισίνα που βρίσκονταν μπροστά από τα τέσσερα δωμάτια που είχαν μισθώσει οι συγγενείς του ανήλικου παιδιού και χρησιμοποιούνταν από τους ενοίκους αυτών και μόνο.

Όπως επισημαίνει και ο νομικός σύμβουλος εκπρόσωπος της εταιρείας και του 54χρονου υπευθύνου του ξενοδοχείου που έχει συλληφθεί, κ. Μηνάς Τσέρκης μιλώντας στη «Ροδιακή», «η πισίνα ήταν ιδιωτική για τα δωμάτια που είχαν μισθωθεί από τους οικείους του παιδιού και δεν υπήρχε πρόσβαση εξωτερικά για άλλα άτομα. Ως εκ τούτου και βάσει νομοθεσίας δεν τίθεται θέμα ναυαγοσώστη καθώς δεν πρόκειται για πισίνα καταλύματος με κοινή χρήση»

Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για να αξιολογηθούν και να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Κρήτη - Εξετάζεται η δωρεά οργάνων

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το τρίχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας. Την ώρα του τραγικού συμβάντος, στο ξενοδοχείο βρισκόταν Βρετανός γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες στο παιδί και στη συνέχεια το συνόδευσε με το ασθενοφόρο έως το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλης Σοκορέλος, το κοριτσάκι φαίνεται να παρέμεινε αρκετή ώρα στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού, ενώ όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 μ.μ. ήταν μυδριασμένο και δεν αντιδρούσε, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή.

Αφού διασωληνώθηκε, στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο και ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό. Έτσι οι γιατροί έκριναν ότι το τρίχρονο αγγελούδι έπρεπε να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Κρήτης για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, καθώς η οικογένειά του ενδέχεται να αποφασίσει τη δωρεά οργάνων.

Έτσι και έγινε. Αργά το βράδυ της Τρίτης αεροσκάφος του ΕΚΑΒ έφθασε στη Ρόδο από την Αττική και μετέφερε το κοριτσάκι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης. Η μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων με μηχανές για την άμεση διέλευση.