Σοβαρές πλημμύρες από νεροποντή στη Χίο - Χείμαρροι μέσα από χωριά

Σφοδρές νεροποντές έπληξαν το νησί της Χίου την Τρίτης (27/1), προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις.

Όπως μεταφέρει το alithia.gr, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, οι υπηρεσίες επενέβησαν σε 16 συμβάντα σε όλη τη Χίο, που ήταν σε πορτοκάλι συναγερμό μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Χείμαρροι δημιουργήθηκαν στην περιοχή των Καμποχώρων, με τα ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Μεγάλα προβλήματα παρατηρήθηκαν νωρίς το βράδυ της Τρίτης και στην περιοχή Μέγας Λιμνιώνας, με την περιοχή να έχει πλημμυρίσει.