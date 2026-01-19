Χίος: Έρχονται τα πρωτοποριακά ρομπότ «ντελιβεράδες» - Πότε ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή

Στην «καρδιά» της Χίου ξεκινά το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 η πιλοτική εφαρμογή των πρώτων ρομπότ που θα εκτελούν χρέη «delivery». Πρόκειται για ένα επίτευγμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Εργαστηρίων από τα Τμήματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Η πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στην αρχή του εμπορικού δρόμου της Απλωταριάς στην πόλη της Χίου. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα γίνει ζωντανή επίδειξη λειτουργίας των ρομπότ, καθώς και παρουσίαση των ερευνητικών και κοινωνικών διαστάσεων του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πανεπιστήμια Αριστείας / Universities of Excellence-UoEs» (Κωδ. ΟΠΣ 5180665) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».



Τα delivery robots είναι μία καινοτόμος δράση που μετατρέπει τη Χίο σε πεδίο εφαρμοσμένης έρευνας και έξυπνης κινητικότητας και αφορά την αξιοποίηση αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων για τη μεταφορά προϊόντων τελευταίου μιλίου (last-mile delivery) σε πραγματικές αστικές συνθήκες.



Υπεύθυνοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι για το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (TRANSDEM), η Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου και για το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών (DeOPSys), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Ζεϊμπέκης.



Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα συζητηθούν οι ερευνητικοί στόχοι και τα πρώτα αποτελέσματα από τη χαρτογράφηση της περιοχής, η τεχνολογική λειτουργία των delivery robots και οι αλγόριθμοι πλοήγησης, η κοινωνική διάσταση της έρευνας και η αποδοχή της τεχνολογίας από πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη για την πόλη της Χίου και το νησιωτικό αστικό περιβάλλον.