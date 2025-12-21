Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναρωτιούνται αν θα καταφέρουν ποτέ να βγουν στη σύνταξη (ανάμεσά τους και εγώ), ένα παράδοξο νέο ήρθε από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ ολοκλήρωσε τον εργασιακό του κύκλο και αποσύρθηκε. Χωρίς μισθό, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και χωρίς συναισθήματα όπως τα δικά μας, αλλά με κάτι εξίσου πολύτιμο. Εμπειρία.

Το Figure 02, το ανθρωποειδές ρομπότ της εταιρείας Figure AI, δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό demo σε κάποια έκθεση τεχνολογίας. Για έντεκα ολόκληρους μήνες, αποτέλεσε ενεργό κομμάτι της γραμμής παραγωγής της BMW, δουλεύοντας σιωπηλά στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας.

Ένα ρομπότ στη γραμμή παραγωγής της BMW

Καθημερινά, ανάμεσα σε ανθρώπους εργαζόμενους, βιομηχανικούς βραχίονες και θορυβώδεις μεταφορικές ταινίες, το Figure 02 εκτελούσε επαναλαμβανόμενες αλλά απαιτητικές εργασίες. Σήκωνε, τοποθετούσε και φόρτωνε μεταλλικά εξαρτήματα, συμβάλλοντας άμεσα στην κατασκευή περισσότερων από 30.000 BMW X3. Παράλληλα, διαχειρίστηκε σχεδόν 90.000 μεταλλικά μέρη, χωρίς διαλείμματα με την έννοια που τα γνωρίζουμε.

Στην αρχή δεν ήταν τέλειο. Οι κινήσεις του ήταν πιο αργές, σχεδόν προσεκτικές. Χρειαζόταν συχνή ανθρώπινη παρέμβαση και συνεχή επαναπρογραμματισμό. Όμως, όπως κάθε νέος εργαζόμενος, μάθαινε. Οι αλγόριθμοι προσαρμόζονταν, οι αισθητήρες «διάβαζαν» καλύτερα τον χώρο και οι κινήσεις γίνονταν πιο φυσικές, πιο σταθερές.

Από τις πρώτες αστοχίες στην ακρίβεια 99%

Καθώς περνούσαν οι μήνες, το Figure 02 άρχισε να αποδίδει με τρόπο που ακόμα και οι μηχανικοί της Figure AI δεν περίμεναν τόσο γρήγορα. Μέχρι τον δέκατο μήνα του προγράμματος, μπορούσε να ολοκληρώνει πλήρεις βάρδιες 10 ωρών στο εργοστάσιο, με ακρίβεια που έφτανε το 99% στη φόρτωση φύλλων λαμαρίνας. Συνολικά, το ρομπότ κατέγραψε πάνω από 1.250 ώρες λειτουργίας σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες. Για τον κόσμο των ανθρωποειδών ρομπότ, αυτός ο αριθμός δεν είναι απλώς εντυπωσιακός. Είναι σπάνιος.

Τα «τραύματα» της δουλειάς και τα όρια της μηχανής

Όμως η ιστορία του Figure 02 δεν είναι μια ιστορία τελειότητας. Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και εδώ, η καθημερινή εργασία άφησε τα σημάδια της. Το ρομπότ αντιμετώπισε προβλήματα ισορροπίας σε απότομες κινήσεις, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας που απαιτούσε συχνές φορτίσεις και περιορισμούς στην αυτονομία του.

Το πιο σοβαρό ζήτημα εμφανίστηκε στο σύστημα του πήχη και του καρπού. Εκεί όπου απαιτείται λεπτή, συνεχής και επαναλαμβανόμενη κίνηση, οι ενεργοποιητές υπερθερμαίνονταν. Τα ηλεκτρονικά ήταν στριμωγμένα σε μικρό χώρο και η θερμική καταπόνηση οδήγησε σε φθορά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Το μεταλλικό του σώμα απέκτησε γρατζουνιές, μικρές φθορές, σημάδια πραγματικής δουλειάς. Και όμως, αυτές οι αδυναμίες ήταν ίσως το μεγαλύτερο κέρδος του προγράμματος.

Τι έμαθε η Figure AI από τη «συνταξιοδότηση» του Figure 02

Όλα τα δεδομένα από αυτό το 11μηνο πείραμα αποτέλεσαν τη βάση για τη νέα γενιά ανθρωποειδών ρομπότ, το Figure 03. Οι μηχανικοί της Figure AI επανασχεδίασαν πλήρως το άνω άκρο του ρομπότ, βελτιώνοντας την απαγωγή θερμότητας, τα ηλεκτρονικά και τη συνολική αντοχή σε συνεχόμενη χρήση. Το Figure 02 ολοκλήρωσε τον ρόλο του. Δεν απέτυχε. Αντίθετα, έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δούλεψε, φθάρθηκε, δίδαξε.

Γιατί αυτή η επιτυχία δεν είναι δεδομένη

Η επιτυχία της Figure AI αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με άλλες πρόσφατες προσπάθειες. Πρόσφατα, ένα ανθρωποειδές ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ζωντανής επίδειξης στη Ρωσία, δείχνοντας πόσο εύθραυστη παραμένει αυτή η τεχνολογία. Το να κάνεις ένα ρομπότ να περπατά σε ένα εργαστήριο είναι εύκολο. Το να το βάλεις να δουλεύει καθημερινά σε εργοστάσιο είναι άλλο πράγμα.

Το μέλλον των ανθρωποειδών ρομπότ μόλις ξεκίνησε

Από το 1907 και το Ozma of Oz, όπου εμφανίστηκαν οι πρώτες μηχανικές φιγούρες στη λογοτεχνία, μέχρι σήμερα, το όνειρο των ανθρωποειδών ρομπότ δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα όμως αρχίζει να γίνεται πρακτικό. Εκτός από τη Figure AI, η γερμανική Neura με το 4NE1 και η αμερικανική 1X με το Neo, ένα οικιακό ρομπότ αξίας περίπου 20.000 δολαρίων, δείχνουν ότι η μετάβαση από το εργοστάσιο στο σπίτι είναι θέμα χρόνου. Ελπίζω πως τα σενάρια τύπου Terminator θα μείνουν στον κινηματογράφο…