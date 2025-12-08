«Η εξέγερση των μηχανών»: Ρομπότ ρίχνει κάτω με κλωτσιά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε

Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο από την Κίνα που δημοσίευσε η εταιρεία ρομποτικής EngineAI. Σε αυτό φαίνεται το ανθρωποειδές ρομπότ T800 να ρίχνει κάτω με μια κλωτσιά τον διευθύνοντα σύμβουλο, Zhao Tongyang. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο σκοπός της προσομοιωμένης μάχης ήταν να αντικρούσει ισχυρισμούς ότι το τελευταίο της μοντέλο δημιουργήθηκε με χρήση CGI.

Το νέο, πλήρους μεγέθους και γενικής χρήσης ανθρωποειδές ρομπότ, παρουσίασε εντυπωσιακές ικανότητες, από κινήσεις μάχης έως λειτουργίες συντροφικότητας και βιομηχανικές εργασίες. Προθερμαίνεται όπως ένας πυγμάχος ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει άλλες του εφαρμογές, όπως το πώς λειτουργεί ως ρομπότ-σύντροφος και πώς εκτελεί εργασίες σε εργοστασιακό περιβάλλον.

Με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος 75 κιλά, το T800 προσφέρει έως και πέντε ώρες αυτονομίας. Διατηρεί τη φιλική παρουσία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ ενώ επιτυγχάνει αναλογίες βελτιστοποιημένες για βιομηχανική συνεργασία, σενάρια υπηρεσιών και άλλες πολυλειτουργικές εργασίες.

Η EngineAI δήλωσε ότι η συνολική φυσική απόδοση του ρομπότ υπερβαίνει εκείνη του 90% των ενήλικων ανδρών, προσθέτοντας ότι το λειτουργικό του κόστος είναι περίπου το ένα τρίτο του κόστους της ανθρώπινης εργασίας. Η τιμή του ανέρχεται σε 21.780 ευρώ.



Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες εμφανίστηκαν εντυπωσιασμένοι από την ακρίβεια των κινήσεων, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας. Δεν έλειψαν και όσοι θεώρησαν το βίντεο προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης ή «βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας».