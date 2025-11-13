Viral η τούμπα του ρώσικου ανθρωπόμορφου ρομπότ AIDOL στην παρθενική του εμφάνιση στη Μόσχα

Την παρουσίαση του νέου ανθρωπόμορφου ρομπότ AI ρομπότ AIDOL το οποίο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη έκαναν επιστήμονες σε τεχνολογική έκθεση στη Μόσχα την Τρίτη 11 Νοεμβρίου ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά.

Ενώ βγαίνει από τα παρασκήνια και ο χειριστής του είναι δίπλα και το επιτηρεί, το ρομπότ παθαίνει εμπλοκή και σωριάζεται στο έδαφος, Η σκηνή καταγράφηκε από τις κάμερες που βρίσκονταν στον χώρο με αποτέλεσμα να κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

Αρχικά, το AIDOL, το όνομα του οποίου προκύπτει από τις λέξεις Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab, μπήκε στο χώρο περπατώντας και χαιρέτισε το κοινό. Συνέχισε να περπατά μέχρι τη στιγμή που έπεσε με το «πρόσωπο» στο πάτωμα, ενώ από τα ηχεία έπαιζε μουσική από τις ταινίες «Rocky».

Οι χειριστές του έτρεξαν άμεσα να το σηκώσουν, ενώ μέλη του προσωπικού έσπευσαν να καλύψουν την εικόνα με ένα μαύρο πανί. Οι οργανωτές κατηγόρησαν για το ατυχές περιστατικό τον φωτισμό και άλλα τεχνικά ζητήματα.

Oι δημιουργοί του AIDOL, όπως κάθε νεοσύστατη επιχείρηση, προφανώς έχουν δηλώσει ότι θα μάθουν από αυτήν την αποτυχία.

Το ρομπότ φέρεται να έχει την ικανότητα να μεταφέρει αντικείμενα βάρους έως και δέκα κιλά, να εργάζεται αυτόνομα για έως και έξι ώρες με ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και να κινείται με έξι χιλιόμετρα την ώρα. Η ιστοσελίδα του AIDOL ισχυρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει «Ένα σύνολο λύσεων που επιτρέπουν σε ένα ρομπότ να κινείται στο διάστημα, να μεταφέρει αντικείμενα και να επικοινωνεί», μεταξύ άλλων «αναπαράγοντας 12 βασικά συναισθήματα και εκατοντάδες μικροεκφράσεις».

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS αναφέρει ότι το 77% των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του AIDOL είναι τοπικές δημιουργίες και ότι ο κατασκευαστής του ελπίζει να φτάσει το 93%.

Το AIDOL προσφέρει επίσης μια έκδοση για υπολογιστές του bot του, το οποία προτείνεται να εγκαθίσταται σε δημόσιο χώρο, ώστε να μπορεί να αλληλεπιδρά με ανθρώπους.