Το... καλύτερο λάθος μισθοδοσίας στην ιστορία: Πήρε λεφτά 34 υπαλλήλων και αρνήθηκε να τα επιστρέψει

Τον περασμένο Ιανουάριο, μια εταιρεία στη ρωσική πόλη Χάντι-Μανσίσκ ετοιμαζόταν να καταβάλει στους υπαλλήλους της ένα επίδομα αξίας 400 έως 500 ευρώ. Όμως ένα ανθρώπινο και τεχνικό λάθος στο σύστημα μισθοδοσίας είχε ως αποτέλεσμα ένας αποθηκάριος να λάβει στον λογαριασμό του το αστρονομικό ποσό των 7 εκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 74.000 ευρώ).



Ο εργαζόμενος, που βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια άνευ αποδοχών, είδε το ποσό και νόμισε ότι πρόκειται για έκτακτο μπόνους.! Η εταιρική γραμματέας αντιλήφθηκε γρήγορα το λάθος και επικοινώνησε άμεσα μαζί του ζητώντας επιστροφή των χρημάτων. Εκείνος αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν είχε καταλάβει πως πρόκειται για σφάλμα και πως ο τίτλος της μεταφοράς ανέφερε «μισθός».



Ακολούθησε ένας μαραθώνιος διαπραγματεύσεων: ο εργαζόμενος πρότεινε να κρατήσει τα χρήματα και να του παρακρατείται 20% του μισθού για μήνες, πρόταση που απορρίφθηκε από την εταιρεία. Στη συνέχεια έκανε τη δική του έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «τεχνικό λάθος», άρα θεωρούσε ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό.

Εγκατέλειψε τη χώρα

Η υπόθεση όμως σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με το money.it, ο ίδιος υποστήριξε ότι δέχθηκε έντονες πιέσεις που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε εκβιασμούς και απειλές, κάτι που τον οδήγησε να ξοδέψει μεγάλο μέρος των χρημάτων: αγόρασε αυτοκίνητο, άλλαξε αριθμό τηλεφώνου και μετακόμισε σε άλλη πόλη. Λίγο αργότερα εγκατέλειψε και τη χώρα.



Ωστόσο, η εταιρεία κατέθεσε μήνυση εναντίον του: δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και ο εργαζόμενος κατηγορήθηκε για «οικονομική απάτη». Οι κατηγορίες αυτές κατέρρευσαν λόγω έλλειψης αποδείξεων, όμως η νομική διαμάχη δεν τελείωσε. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια τον δικαίωσαν, αλλά η εταιρεία άσκησε νέα έφεση.



Εάν τελικά χάσει στην τελευταία αυτή διαδικασία, ο αποθηκάριος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη.