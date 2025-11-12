Από τα χειρουργεία στο μέτωπο: Ρωσίδα «πλήρωσε» ιατρικό λάθος με αποστολή στην εμπόλεμη ζώνη

Η ιστορία της Δρ. Εκατερίνα Λόνσκαγια μοιάζει βγαλμένη από ταινία: μια διάσημη πλαστική χειρουργός στη Ρωσία και influencer με χιλιάδες ακολούθους στα social media, βρέθηκε ξαφνικά να εγκαταλείπει τα φώτα της δημοσιότητας για να σταλεί στο μέτωπο του πολέμου. Ο λόγος; Μια αποτυχημένη επέμβαση που άφησε μια ασθενή της τυφλή.

Ειδικότερα η 40χρονη Λόνσκαγια καταδικάστηκε αρχικά σε 11 μήνες φυλάκιση και της απαγορεύτηκε να εργαστεί ως γιατρός για δυόμισι χρόνια. Ωστόσο, η ποινή της αντικαταστάθηκε με την αποστολή της στο μέτωπο, όπου θα παρέχει ιατρική βοήθεια σε τραυματισμένους και ακρωτηριασμένους Ρώσους στρατιώτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail η υπόθεση ξεκίνησε όταν η ασθενής της, Ίνα Μπορόντα, 47 ετών, υπέστη σοβαρές επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση. Δεν μπορούσε πλέον να κλείσει τα μάτια της, υπέφερε από έντονους πόνους και σταδιακά άρχισε να χάνει την όρασή της και στα δύο μάτια. Για ένα διάστημα μάλιστα έχασε εντελώς την όραση, ενώ χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για τέσσερις διορθωτικές επεμβάσεις, καθώς οι Ρώσοι γιατροί θεώρησαν την περίπτωσή της «εξαιρετικά περίπλοκη».

Η Δρ. Λόνσκαγια, η οποία διατηρεί περισσότερους από 20.000 ακολούθους στο Instagram, προσπάθησε να αποδείξει την αθωότητά της, αλλά, όπως δήλωσε, «δεν τα κατάφερε». Σε βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό με κομμένα μαλλιά, ανακοίνωσε ότι πλέον θα παρέχει ιατρική βοήθεια σε Ρώσους στρατιώτες.

«Είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιστορία δεν με καθορίζει — ούτε ως γιατρό ούτε ως άνθρωπο», είπε στους ακολούθους της. «Η απόφασή μου να πάω στο μέτωπο μπορεί να φαίνεται ριψοκίνδυνη ή επικίνδυνη, αλλά πιστεύω ότι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο -όσο αυτή που βρίσκεται η χώρα μας - κάθε γιατρός στη θέση μου θα έκανε το ίδιο. Τους επόμενους μήνες θα προσφέρω φροντίδα σε στρατιώτες του Υπουργείου Άμυνας, υπερασπίζοντας την επαγγελματική μου τιμή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Δείτε βίντεο: