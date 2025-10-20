Η χρονοδιείσδυση του Τζεφ Μπέζος στο 2045: Ρομπότ θα δουλεύουν στη Γη, άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα

Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται όλο και πιο έντονα η αίσθηση πως η Γη φαίνεται πλέον πολύ... μικρή για τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου και για τους μεγιστάνες της τεχνολογίας. Μετά τον Έλον Μασκ που εμμένει στην θέση του ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέους ουτοπικούς κόσμους, τα πλουσιότερα μυαλά φαίνεται να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε αυτό που βρίσκεται πέρα από τον πλανήτη μας, προβλέποντας ότι η ΑΙ θα εξαλείψει τις θέσεις εργασίας και θα σημάνει το τέλος του πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε.

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, μοιράστηκε το όραμά του για το μέλλον, μιλώντας στο Italian Tech Week: ο Αμερικανός επιχειρηματίας της τεχνολογίας (και όχι μόνο) πιστεύει ότι μέχρι το 2045 τα ρομπότ θα κάνουν την περισσότερη δουλειά στη Γη! Η μετακίνηση, είπε, θα είναι μια παρελθοντική κατάσταση - και αντί να σκεφτόμαστε πού θα ζήσουμε στη Γη, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιον πλανήτη θα εξερευνήσουμε στη συνέχεια.

«Τις επόμενες δύο δεκαετίες, πιστεύω ότι θα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που θα ζουν στο διάστημα», είπε ο Μπέζος. «Τόσο γρήγορα θα επιταχυνθεί αυτό», υποστήριξε. Συνέχισε διευκρινίζοντας ότι αυτή η μαζική «μετανάστευση» δεν θα γίνει από ανάγκη. «Δεν χρειαζόμαστε τους ανθρώπους να ζουν στο διάστημα. Θα το κάνουν κυρίως επειδή το θέλουν», εξήγησε. «Αν χρειάζεται να γίνει κάποια δουλειά στη Σελήνη ή αλλού, θα στείλουμε ρομπότ - θα είναι πολύ πιο αποδοτικό από την αποστολή ανθρώπων».



Φωτο: REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAY

Ο Τζεφ Μπέζος αποκρούει με σθένος τη ζοφερή ρητορική που υπάρχει γύρω από την αλόγιστη χρήση του ChatGPT: «Η πολιτισμική αφθονία προέρχεται από τις εφευρέσεις μας», επέμεινε. «Έτσι πριν από 10.000 χρόνια, ή όποτε ήταν, κάποιος εφηύρε το αλέτρι και γίναμε όλοι πλουσιότεροι…. Μιλώ για όλους τους πολιτισμούς, αυτά τα εργαλεία αυξάνουν την αφθονία μας, και αυτό το σχέδιο θα συνεχιστεί», σημείωσε, όπως διαβάζουμε στο Fortune.

Ο ιδρυτής της Amazon πιστεύει ότι μέσα σε δέκα χρόνια, οι απόφοιτοι των κολλεγίων θα έχουν «εντελώς νέες, συναρπαστικές και εξαιρετικά καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας» στο διάστημα. Παραδέχεται ακόμα ότι ζηλεύει τις νεότερες γενιές, λέγοντας ότι αυτό που φαινόταν πρωτοποριακό νωρίς στην καριέρα του σύντομα θα φανεί «βαρετό» και «παλιομοδίτικο» δίπλα σε αυτό που έρχεται.

Ο Τζεφ Μπέζος δεν είναι μόνος του στην κοσμική του αισιοδοξία. Τόσο ο Σαμ Άλτμαν όσο και ο Έλον Μασκ έχουν κάνει παρόμοιες προβλέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας πέρα από τη Γη.

