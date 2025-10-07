Κινέζικο ρομποτικό πρόσωπο μιμείται το ανθρώπινο πρόσωπο με τρομακτική ακρίβεια

Μια κινέζικη εταιρεία παρουσίασε ένα πρωτότυπο ρομπότ που μοιάζει να βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας: πρόκειται για ένα κεφάλι που μπορεί να στρίβει, να ανοιγοκλείνει τα μάτια, ενώ το πρόσωπό του μιμείται ανθρώπινες εκφράσεις με τρόπο τόσο πειστικό, που προκαλεί δέος. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο παρουσιάζεται να «παρατηρεί» τον χώρο γύρω του με αληθοφανείς εκφράσεις, μια τεχνολογία που ανοίγει νέους δρόμους.

Το δημιούργημα ανήκει στην εταιρεία AheadForm, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2024 και έχει στόχο να κάνει την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ πιο φυσική και αυθόρμητη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το όραμά της είναι η δημιουργία ανθρωποειδών που μπορούν να εκφράζουν συναισθήματα, να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να επικοινωνούν με τους ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Πώς λειτουργούν οι μικροκινητήρες του Origin M1

Οπως διαβάζουμε στο Live Science, το συγκεκριμένο μοντέλο, που φέρει την ονομασία Origin M1, διαθέτει 25 μικρούς κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας. Αυτοί οι μηχανισμοί κινούνται συντονισμένα για να παράγουν τις μικροκινήσεις που δίνουν την ψευδαίσθηση ζωντανής έκφρασης. Οι κατασκευαστές του έχουν ενσωματώσει κάμερες στις «κόρες» των ματιών, ώστε το ρομπότ να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, καθώς και μικρόφωνα και ηχεία για άμεση αλληλεπίδραση με τους χρήστες.

Η AheadForm δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σχέδιο. Έχει ήδη αναπτύξει διαφορετικές σειρές ρομπότ, από τις πιο «φανταστικές» φιγούρες με μυτερά αυτιά έως πιο ρεαλιστικά πρόσωπα που δίνουν έμφαση στην οικονομία και την κίνηση που μοιάζει ανθρώπινη. Το ζητούμενο, λένε οι μηχανικοί της εταιρείας είναι να κάνουν τους ρομποτικούς βοηθούς πιο προσιτούς, ώστε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη όσων έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Από την εκπαίδευση ως την υγεία: οι εφαρμογές

Η χρήση αυτών των ρομποτικών κεφαλιών δεν περιορίζεται στη διασκέδαση. Οι εφαρμογές τους θα μπορούσαν να επεκταθούν σε τομείς όπως στην εξυπηρέτηση πελατών, την εκπαίδευση, ακόμη και στην υγεία, όπου η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή παίζει καθοριστικό ρόλο. Η AheadForm, μάλιστα, έχει ήδη δοκιμάσει σε πειραματικό στάδιο ρομπότ που όχι μόνο αντιλαμβάνονται αλλά και μιμούνται σε πραγματικό χρόνο τις ανθρώπινες εκφράσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή κοινωνικής ρομποτικής.

Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο, η εμπορική διάθεση αυτών των κεφαλιών δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η τεχνολογία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και παραμένει προς το παρόν εργαλείο για ερευνητικούς σκοπούς. Ωστόσο, το βίντεο που παρουσίασε η εταιρεία δίνει μια γεύση από το τι έρχεται: ρομπότ που δεν περιορίζονται σε μηχανικές κινήσεις, αλλά διαθέτουν βλέμμα, νεύμα και χαμόγελο που μπορούν να ξεγελάσουν το ανθρώπινο μάτι.