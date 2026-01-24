Ταλαιπωρία στον Κηφισό λόγω εργασιών - Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν στη λεωφόρο Κηφισού από 26 έως και 29 Ιανουαρίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα στις περιοχές Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 22.00΄έως τις 06.00΄ της επομένης ως εξής:

*Την 26-1-2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

*Την 27-1-2026, από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

*Την 28-1-2026 από το ύψος της Αττικής οδού έως την οδό Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

*Την 29-1-2026 από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.