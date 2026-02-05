Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ για το σαββατοκύριακο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα τεθούν σε ισχύ το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου από τις 07:00 έως τις 15:00 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου από τις 07:00 έως τις 10:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του αριθμού 23 και στη συμβολή της με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Παράλληλα, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, θα εφαρμοστούν πρόσθετες ρυθμίσεις στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Σύνταγμα η κυκλοφορία θα διακόπτεται στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα, ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομείνασες λωρίδες.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.