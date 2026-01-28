Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική (video)

Με βίντεο και προτάσεις το ΠΑΣΟΚ ξεκινά την καμπάνια για το κυκλοφοριακό στην Αττική επισημαίνοντας πως πρέπει να υιοθετηθούν αμέσως μέτρα αιχμής:

Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων.

Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού.

Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «λύσεις για ποιοτική καθημερινότητα και παρουσιάζει συνολικά τη συνολική πρότασή του για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους στην Αττική.

