Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική (video)
Καμπάνια με προτάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική ξεκινά η Χαριλάου Τρικούπη.
Με βίντεο και προτάσεις το ΠΑΣΟΚ ξεκινά την καμπάνια για το κυκλοφοριακό στην Αττική επισημαίνοντας πως πρέπει να υιοθετηθούν αμέσως μέτρα αιχμής:
- Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
- Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων.
- Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού.
- Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ.
Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «λύσεις για ποιοτική καθημερινότητα και παρουσιάζει συνολικά τη συνολική πρότασή του για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους στην Αττική.
Δείτε τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ