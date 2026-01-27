Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: «Είναι έτοιμες να γράψουν» - Τι είπε για τις νέες ταυτότητες

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε απόψε (27/1) για τις νέες κάμερες στους δρόμους, τις ταυτότητες αλλά και για την τραγωδία με το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα». «Είναι πολύ μεγάλο, πραγματικά, το συναισθηματικό φορτίο για όλους τους Τρικαλινούς. Ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια κήρυξαν πένθος είναι μόνο αν θέλετε ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί , το οποίο βέβαια ήρθε να επιδεινωθεί με το σημερινό τραγικότατο συμβάν», ανέφερε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action 24.

Συνεχίζοντας είπε πως κατά τον ίδιο τα ζητούμενα είναι δύο: πρώτον να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές, που έχουν και παιδιά και δεύτερον να εντοπιστούν τα αιτία. «Ως ηλεκτρολόγος μηχανικός έχω εμπειρία», είπε ο υπουργός και σημείωσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, όσον αφορά την ασφάλεια στα μηχανολογικά συστήματα του εργοστασίου, δεν έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία αλλά ούτε επαρκείς πόρους που θα δώσουν την ευχέρεια στις ελεγκτικές αρχές για να διασφαλίσουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.



Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την βελτίωση των ελέγχων και την προστασία των εργαζομένων από πιθανούς κινδύνους. «Γνωρίζω πολύ καλά και τους κανονισμούς για το αέριο, σαν επαγγελματίας μηχανικός, αλλά καλύτερα να αφήσουν την Πυροσβεστική να κάνει τη δουλειά της και να αποδώσει τυχόν ευθύνες», ανέφερε.

«Ως οδηγοί είμαστε τραγικοί»

Μιλώντας για τα Τροχαία και τους θανάτους στην άσφαλτο, τόνισε ότι είναι βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και μιλώντας για την οδηγική συμπεριφορά και τα τροχαία, εξήγησε: «Προέρχονται από τρεις αιτίες. Την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, τη μέθη και τη χρήση του κινητού. Οδηγούμε και παίζουμε με το κινητό. Οδηγούμε και στέλνουμε μηνύματα. Κάνουμε αναρτήσεις. Στις δύο αυτές παραβάσεις οι κάμερες μπορούν να δώσουν λύσεις. Οι κάμερες που βάλαμε είναι πιλοτικές, υπό την έννοια ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε διάφορες τεχνολογίες. Συνεπώς είναι κάμερες οι οποίες γράφουν το κόκκινο, αλλά είναι και κάμερες οι οποίες δεν μπαίνουν σε φανάρια αλλά σε σημεία τα οποία είτε αναπτύσσεις ταχύτητα, είτε χρησιμοποιείς κινητό, είτε δεν φοράς ζώνη... Αυτές που είναι οι μπλε, προέρχονται από τον διαγωνισμό της Περιφέρειας, που είναι ένας διαφορετικός διαγωνισμός που πλέον υλοποιείται και γράφουν μόνο κόκκινο. Η τοποθέτησή τους θα υλοποιηθεί ως τον Ιούνιο. Δεν ξέρω τι έχουν γράψει μέχρι σήμερα, γιατί αυτό είναι έργο της Περιφέρειας».

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι τα πρώτα στοιχεία από εικόνες που έλαβε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες δεν μεταφράστηκαν σε παραβάσεις και κλήσεις, είναι ότι «ως οδηγοί είμαστε τραγικοί». Συνεχίζοντας ανέφερε: «Όταν καταγράφονται περίπου 25.000 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη μέσα σε έναν μήνα, το νούμερο είναι εξωπραγματικό. Πρόκειται, άλλωστε, μόνο για τις παραβάσεις που εντόπισαν οι κάμερες. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάθε κύκλο ενός φωτεινού σηματοδότη περνούν συνήθως δύο ή τρία οχήματα μετά το κόκκινο και πολλαπλασιάσει αυτόν τον αριθμό με τους κύκλους λειτουργίας ενός φαναριού μέσα στην ημέρα, τον αριθμό των καμερών και τις ημέρες καταγραφής, γίνεται σαφές πόσο σοβαρό είναι το φαινόμενο. Οι περίπου 25.000 παραβάσεις που καταγράφηκαν - σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ημερών - θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν αιτίες συγκρούσεων, ακόμη και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων». Σε ερώτηση αν ξεκίνησαν να γράφουν οι κάμερες, απάντησε «είμαστε έτοιμοι».

Τι ισχύει με τις νέες ταυτότητες

Σε ερώτηση τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες και τη διορία, καθώς πολλοί δεν έχουν ακόμη εκδώσει τη νέα ταυτότητα και ανησυχούν, ο υπουργός απάντησε: «Να ξεκαθαρίσουμε: δεν υπάρχει καμία καταληκτική ημερομηνία για την αλλαγή ταυτότητας, παρά μόνο αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Οι παλιές κλασικές μπλε ταυτότητες δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς για ταξίδια στην Ευρώπη. Η προθεσμία για την χρήση τους ως ταξιδιωτικό έγγραφο είναι γνωστή εδώ και χρόνια και λήγει στις 3 Αυγούστου του 2026.

»Για όσους δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο τμήμα, μέχρι τον Αύγουστο θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, αλλά αν έχουν διαβατήριο, μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς πρόβλημα. Η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσει τα ραντεβού και να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία δεν αφορά όσους δεν ταξιδεύουν, ενώ οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως όσους, για διάφορους λόγους, δεν θέλουν να αντικαταστήσουν την κλασική μπλε ταυτότητα και δεν έχουν προγραμματίσει εγκαίρως ραντεβού. Η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο να εξυπηρετηθούν όλοι και να αποφευχθούν προβλήματα ταξιδιών ή κυκλοφορίας».