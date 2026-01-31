Διαψεύδει η ΕΛΑΣ για τις κλήσεις με τις έξυπνες κάμερες - «Καμία εμπλοκή»

Η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει λάβει καμία κλήση από τις έξυπνες κάμερες προς διεκπεραίωση. Αυτό τονίζουν πηγές της ΕΛΑΣ, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία των έξυπνων καμερών στην Αττική.



Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι καμία υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση.



Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα οκτώ σημεία που υπάρχουν κάμερες

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν τον Δήμο Αθηναίων στην Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα. Συνοπτικά:

Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου