«Σάρωσαν» τα ρομπότ στην πρώτη τους Ολυμπιάδα στην Αρχαία Ολυμπία - Αλλά απέχουν πολύ από το AI

Με σμασμωδικές αλλά αποφασιστικές κινήσεις τα ρομπότ συμμετείχαν στην πρώτη Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών, που πραγματοποιήθηκε -πού αλλού- στην Αρχαία Ολυμπία από τις 29 μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, συνδέοντας μια εικόνα από το μέλλον με το αρχαίο παρελθόν.

Τα ρομπότ έπαιξαν ποδόσφαιρο, εντυπωσίασαν με τις ικανότητές τους στην πυγμαχία, ενώ έγιναν και τοξοβόλοι, με φόντο τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η τετραήμερη εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία συγκέντρωσε ειδικούς και προγραμματιστές από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, ωστόσο, ένα κεντρικό ερώτημα απασχολούσε τους κόουτς και τους κατασκευαστές των ρομπότ, όταν αυτά σταματούσαν για «ξεκούραση» και για... αλλαγή μπαταρίας. Πότε τα ρομπότ θα είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά, όχι για πρωταθλητισμό, αλλά για πιο απλά, καθημερινά πράγματα, όπως να τακτοποιούν ντουλάπια ή να πλένουν πιάτα. Με το δεδομένο ότι αυτές οι εργασίες δεν απαιτούν απλώς καλές μηχανικές κινήσεις, αλλά και ένα στοιχειωδώς επαρκές επίπεδο νοημοσύνης. Τεχνητής.

Πρώτα θα πάνε στο διάστημα και μετά θα έρθουν σπίτι

Παρά την εκρηκτική πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, σε εφαρμογές όπως το ChatGPT, τα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή και δεξιότητες, φαίνεται ότι υστερούν σε επίπεδο νοημοσύνης.

«Πιστεύω πραγματικά ότι τα ανθρωποειδή θα πάνε πρώτα στο διάστημα και μετά στα σπίτια... το σπίτι είναι το τελικό σύνορο», δήλωσε ο Μηνάς Λιαροκάπης, Έλληνας ακαδημαϊκός και ιδρυτής νεοσύστατων επιχειρήσεων, ένας από τους βασικούς διοργανωτές της Διεθνούς Ολυμπιάδας Ανθρωποειδών.

«Για να μπουν (τα ρομπότ) στο σπίτι θα χρειαστούν περισσότερα από 10 χρόνια. Σίγουρα», τόνισε ο Μηνάς Λιαροκάπης. «Μιλώ για την εκτέλεση εργασιών με επιδεξιότητα, όχι για την πώληση ρομπότ που είναι χαριτωμένα ή προσφέρουν συντροφιά», είπε.

Η ανάγκη για εκπαιδευτικό υλικό

Η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά γρήγορα χάρη στις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που είναι άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Αλλά το εκπαιδευτικό υλικό για τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι σπάνιο. Περιλαμβάνει ενέργειες στον πραγματικό κόσμο που είναι πιο αργές, πιο ακριβές και πιο δύσκολο να καταγραφούν σε σχέση με τα ψηφιακά δεδομένα όπως το κείμενο ή οι εικόνες.

Κατά κάποιο τρόπο τα ανθρωποειδή ρομπότ βρίσκονται περίπου 100.000 χρόνια πίσω από την τεχνητή νοηομοσύνη στη μάθηση από δεδομένα, σύμφωνα με άρθρο στην τελευταία έκδοση του περιοδικού Science Robotics.

Για να καλύψει τη διαφορά, ο συγγραφέας Κεν Γκόλντμπεργκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, προέτρεψε τους κατασκευαστές να ξεπεράσουν τις προσομοιώσεις και να συνδυάσουν την «παλιομοδίτικη μηχανική» με την εκπαίδευση στον πραγματικό κόσμο. Αυτό, υποστηρίζει, θα επέτρεπε στα ρομπότ «να συλλέγουν δεδομένα καθώς εκτελούν χρήσιμη εργασία, όπως η οδήγηση ταξί και η ταξινόμηση δεμάτων».

Συνεργασίες και ανάγκη για επενδύσεις

Από την πλευρά του, ο Λούις Σέντις, καθηγητής αεροδιαστημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, δήλωσε ότι η επιτυχημένη ρομποτική απαιτεί συνεργασία μεταξύ ερευνητών, εταιρειών δεδομένων και μεγάλων κατασκευαστών για να επιτευχθεί πρόοδος. Αυτές οι συνεργασίες, σημείωσε, προσελκύουν ήδη δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ.

«Αυτές οι συνέργειες συμβαίνουν πολύ, πολύ γρήγορα. Βλέπω λοιπόν ότι αυτά τα προβλήματα λύνονται σε καθημερινή βάση», δήλωσε ο Σέντις, ο οποίος είναι επίσης συνιδρυτής της εταιρείας κατασκευής ανθρωποειδών Apptronik.

Ο Αάντιλ Άχταρ, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας κατασκευής προηγμένων προσθετικών Psyonic, κέρδισε διεθνή προσοχή μετά την εμφάνισή του στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «Shark Tank» πέρσι, αναζητώντας επενδύσεις για το βιονικό χέρι της εταιρείας του, το οποίο προσφέρει αισθητηριακή ανατροφοδότηση.

Αυτά τα δεδομένα, όπως δήλωσε στο Associated Press, θα μπορούσαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη ρομπότ.

Έχουμε κατασκευάσει αυτό το χέρι, ώστε να αφορά και ανθρώπους και ρομπότ, είπε. «Έτσι, κλείνουμε αυτό το κενό χρησιμοποιώντας στην πραγματικότητα το χέρι του προσθετικού σε ανθρώπους και στη συνέχεια μεταφράζοντας αυτά (τα δεδομένα) σε ρομπότ», εξήγησε ο Άχταρ.

Εγκεφαλικά κύτταρα για ρομπότ

Ο Χον Γουένγκ Τσονγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Cortical Labs, δήλωσε ότι η αυστραλιανή αυτή βιοτεχνολογική εταιρεία αναπτύσσει έναν «βιολογικό υπολογιστή» που χρησιμοποιεί πραγματικά εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία καλλιεργούνται σε ένα τσιπ.

Αυτά τα κύτταρα μπορούν να μαθαίνουν και να ανταποκρίνονται σε πληροφορίες - και ενδεχομένως να διδάσκουν τα ρομπότ να σκέφτονται και να προσαρμόζονται περισσότερο σαν τους ανθρώπους.

Στην Ολυμπιάδα των ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία, οι διοργανωτές ήλπιζαν να θέσουν τα θεμέλια για ετήσιους διαγωνισμούς που θα παρέχουν μια «ειλικρινή επικύρωση της προόδου που έχει σημειωθεί στα ανθρωποειδή ρομπότ», δήλωσε ο Πάτρικ Τζάρβις, ο οποίος -από κοινού με τον Μηνά Λιαροκάπη- ίδρυσε την εταιρεία κατασκευής ρομπότ Acumino.

Οι διοργανωτές περιόρισαν τις δραστηριότητες σε ό,τι μπορούσαν εύλογα να κάνουν τα ανθρωποειδή.

«Προσπαθούσαμε να πετύχουμε τον δίσκο και το ακόντιο, αλλά αυτό είναι δύσκολο για τα ανθρωποειδή», είπε ο Τζάρβις. «Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε ποιανού το ρομπότ μπορεί να κάνει άλμα εις ύψος, επειδή θα έπρεπε να κατασκευάσει ειδικά πόδια... και αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ», πρόσθεσε.

Η Κίνα στέλνει ρομπότ, οι ΗΠΑ όχι τόσο

Μια εταιρεία μάλιστα δοκίμασε αν το μηχάνημά της μπορούσε να διαχειριστεί την σφαιροβολία, δήλωσε ο Τόμας Ράιντεν, εκτελεστικός διευθυντής της MassRobotics, ο οποίος εργάστηκε για να «φέρει εκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες ανθρωποειδών».

Τελικά, αρκετοί Αμερικανοί ρομποτικοί ήρθαν στην Ελλάδα για να μιλήσουν, αλλά λίγοι έφεραν ρομπότ.

Οι κινεζικές εταιρείες παρουσιάζουν όλο και περισσότερο τα μηχανήματά τους σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως τα πρώτα Humanoid Robot Games του Πεκίνου τον περασμένου Αύγουστο, ενώ οι Αμερικανοί ανταγωνιστές τους φαίνεται να επιμένουν κυρίως σε στιλιζαρισμένα βίντεο.

Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Ο Έλον Μασκ αποκάλυψε το Optimus της Tesla το 2022. Το πρωτότυπο περπάτησε άκαμπτα στη σκηνή, γύρισε και χαιρέτισε ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Η Boston Dynamics πήγε ένα βήμα παραπέρα. Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του Spot, που έμοιαζε με σκύλο, η εταιρεία έβαλε τα ρομπότ της να χορέψουν συγχρονισμένα με ένα τραγούδι των Queen στο «America’s Got Talent».

Ένα από τα πέντε ανθρωποειδή χάλασε στη μέση της διαδικασίας, δημιουργώντας ένα viral στιγμιότυπο, ό,τι πρέπει για ριάλιτι, αλλά και αναδεικνύοντας το δρόμο που χρειάζεται να διανυθεί ακόμα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.