Ρομποτικοί baristas: Η νέα εποχή στον καφέ ξεκινά από Ασία και κάνει θραύση

Οι ημέρες του παραδοσιακού barista δεν τελειώνουν αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη - AI και η ρομποτική αλλάζουν ριζικά το τοπίο της καφετέριας.

Η εικόνα ενός ρομπότ που φτιάχνει καφέ σε λίγα δευτερόλεπτα δεν αποτελεί πια επιστημονική φαντασία. Από την Κίνα μέχρι τη Σιγκαπούρη και από τις ΗΠΑ μέχρι το Ντουμπάι , οι ρομποτικοί baristas κερδίζουν έδαφος και φέρνουν μαζί τους την επόμενη μεγάλη επανάσταση στον χώρο της εστίασης.

Μάλιστα όσοι βρέθηκαν στην Κύπρο και στο Γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» στην Λεμεσό, για το Eurobasket είχαν την ευκαιρία να πιουν καφέ από το robot-barista

Ο καλύτερος iced latte που έχω πιει, φτιάχτηκε από ένα robot-barista 24/7 στο γήπεδο “Σπύρος Κυπριανού”.



Ο ορισμός του τεκνολότζιααα☕️ pic.twitter.com/7Lw2otItdi — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) August 27, 2025

Πού λειτουργούν ήδη ρομποτικοί baristas

Κίνα: Η εταιρεία Hi-Dolphin με τα COFE+ ρομπότ έχει εγκαταστήσει μηχανές σε τουριστικά hot spots όπως οι Πήλινοι Πολεμιστές, η Σαγκάη Bund και ο Πύργος Oriental Pearl. Τα μηχανήματα λειτουργούν αδιάκοπα πάνω από 1.500 ημέρες.

Σιγκαπούρη – Φιλιππίνες: Ο «Ella» της Crown Digital έχει ήδη καθιερωθεί σε εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια και νοσοκομεία, ενώ έχει επεκταθεί στις Φιλιππίνες και έχει παρουσιαστεί σε Σίλικον Βάλεϊ, Ντουμπάι και Τόκιο.

ΗΠΑ: Το Rice University στο Χιούστον συνεργάστηκε με την Cerēs για να εγκαταστήσει έναν ρομποτικό barista στο business school campus.

Καζακστάν – Σίλικον Βάλεϊ: Ο Ismail Karankin, μηχανικός λογισμικού από το Καζακστάν, εξασφάλισε επένδυση 150.000 δολαρίων για το startup του Oli Robotics.

Το στοίχημα: ευκολία και χαμηλότερο κόστος

Οι ρομποτικοί baristas υπόσχονται ταχύτητα, συνέπεια και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη σε σχέση με τις παραδοσιακές καφετέριες. Ένας «Ella» μπορεί να φτιάξει πάνω από 300 καφέδες μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς προσωπικό και με σταθερή ποιότητα. Οι τιμές για την απόκτησή τους ξεκινούν από περίπου 7.000 δολάρια (Robotanno) και φτάνουν έως και τα 88.000 δολάρια (Artly), ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το brand.

Θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Όχι ακριβώς. Η ρομποτική τεχνολογία έρχεται να καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού και να αναλάβει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες. Ο παραδοσιακός barista, αντί να «χαθεί», θα μετατραπεί σε δημιουργικό curator γεύσεων και εμπειριών, αφήνοντας στα ρομπότ την πίεση της παραγωγής.

Όπως τονίζει ο Σιγκαπουριανός επιχειρηματίας Keith Tan, «η τεχνολογία δεν κλέβει το μέλλον των baristas τους απελευθερώνει για να δημιουργήσουν».

Το μέλλον του καφέ

Με επενδύσεις να αυξάνονται και το κόστος των ρομποτικών συστημάτων να πέφτει (από 200.000 δολάρια σε περίπου 100.000), η αγορά φαίνεται ώριμη για μαζική εξάπλωση. Από την Ασία μέχρι την Αμερική, οι ρομποτικοί baristas ήρθαν για να μείνουν και να συνδιαμορφώσουν το μέλλον μαζί με τους ανθρώπους του καφέ.