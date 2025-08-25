Η πρώτη Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών στην Αρχαία Ολυμπία

Η πρώτη Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ θα πραγματοποιηθεί στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Ολυμπία από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση της Acumino και της Endeavor Greece.

Η Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Ρομποτική και τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI), με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ μέσω κεντρικών ομιλιών και τεχνικών συζητήσεων, παρουσιάσεων, εργαστηρίων, μελετών του κλάδου και αθλητικών επιδείξεων.

Ομιλίες, εργαστήρια και εκθέσεις

Στην πρώτη Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ θα διεξαχθούν ομιλίες για τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ανθρωποειδή Ρομπότ, στις οποίες θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες και κορυφαίοι ηγέτες του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για τη ρομποτική, τα ανθρωποειδή ρομπότ, την φυσική τεχνητή νοημοσύνη, την ενισχυτική μάθηση, τα συστήματα εξωσκελετών και τη σημασία τους για τα ανθρωποειδή ρομπότ, τις εξελίξεις στη ρομποτική στη Νέα Ζηλανδία και την Κολομβία, καθώς και τον ρόλο της Κίνας ως ηγέτιδας στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, θα υπάρχει έκθεση ρομποτικών και ανθρωποειδών συστημάτων και τεχνολογιών, θα διεξαχθούν εργαστήρια και επιδείξεις εκπαιδευτικής ρομποτικής για όλες τις ηλικίες, ενώ θα είναι διαθέσιμες και ζωντανές επιδείξεις ανθρωποειδών ρομπότ από όλο τον κόσμο, εμπνευσμένα από τη βιομηχανία και τον αθλητισμό (συμπεριλαμβανομένων ρομπότ από κορυφαίες εταιρείες όπως η Unitree και η Booster Robotics).

Σημειώνεται ότι θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες, τις οποίες επέλεξε το Cinobo:

The Day the Earth Stood Still, Robert Wise (1951), Σάββατο 30/8

Ex Machina, Alex Garland (2015), Κυριακή 31/8

Metropolis, Fritz Lang (1927), Δευτέρα 1/9

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ (τα μειωμένα) και φτάνουν τα 20 ευρώ (γενικής εισόδου), με πάσο που περιλαμβάνει βιομηχανικές επιδείξεις, κρατημένες θέσεις, αναμνηστικά και άλλα. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά κάτω των 9 ετών.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα στον ιστότοπο της Ολυμπιάδας.