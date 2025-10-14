Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Η συνάντηση με τον... Ταραντίνο και το κούρεμα στο ναυάγιο του Γυθείου

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας δίνει το σύνθημα με το «Τραγούδι της χαράς» και μας καλεί να ανατρέψουμε όσα δεν μας αρέσουν. Το κομμάτι, που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυνατό ποπ και ξεσηκωτικό τραγούδι, που συνοδεύεται από ένα εξίσου ανατρεπτικό music video.

Ο Στέφανος χορεύει, τραγουδά, μπαίνει με τα ρούχα στη θάλασσα, μεταμφιέζεται σε κούνελο, ανεβαίνει σε τρακτέρ, κουρεύεται πλάι στο κύμα!

φωτογραφία YouTube

Στην πατρίδα του

Το κλιπάκι, που είναι εμπνευσμένο από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, γυρίστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, το Γύθειο και χαρακτηριστικές περιοχές του όπως το ναυάγιο «Δημήτριος», καθώς επίσης και στην Αθήνα, με τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα σε μια μεταμόρφωση - έκπληξη που θα συζητηθεί.

Το «Τραγούδι της χαράς» υπογράφουν ο Μάριος Ψιμόπουλος και η Εύη Δρούτσα με τους οποίους ο τραγουδιστής έχει συνεργαστεί ξανά, όπως στο «Δυνατά (Τα Τα Τα)» ένα από τα πιο επιτυχημένα και πιο viral τραγούδια των τελευταίων ετών, ενώ κάποιους από τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος. Το videoclip σκηνοθέτησε ο Mike Marzz.

φωτογραφία YouTube

Νυχτερινές εμφανίσεις

Αυτή την περίοδο ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, εμφανίζεται δίπλα στον Πάνο Κιάμο στο «Νότες Live», στην Κύπρο και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην περιοδεία του καταξιωμένου στην Αυστραλία.