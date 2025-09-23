Οι πίστες του χειμώνα: Συνεργασίες - έκπληξη και παλιές αγάπες που επιστρέφουν

Και ενώ κάποια μουσικά σχήματα συνεχίζουν να μας διασκεδάζουν πριν ρίξουν οριστικά αυλαία, οι νέες συνεργασίες αλλά και οι επιστροφές καλλιτεχνών σε γνώριμα νυχτερινά κέντρα είναι γεγονός.

Για λίγες εμφανίσεις ακόμα

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου συνεχίζουν με επιτυχία τις εμφανίσεις τους κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Vog Club» της παραλιακής, άγνωστο μέχρι πότε, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου, με τον Νικηφόρο και την Ιουλία Καλλιμάνη θα βρίσκονται μέχρι τέλη Οκτώβρη- αρχές Νοέμβρη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στο «Romeo».

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε...

Η Άννα Βίσση συνεχίζει ακάθεκτη για ακόμα έναν χειμώνα στο αγαπημένο μας στέκι, στο «Hotel Ερμού» και υπόσχεται αξέχαστες βραδιές γεμάτες τραγούδι και χορό... βραδιές που όλοι γίνονται μια παρέα! Η πρεμιέρα της αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο, όπως μας έχει συνηθίσει η απόλυτη σταρ καθώς δεν θέλει να ξεκινάει τις εμφανίσεις της το φθινόπωρο.

Και ο Νίκος Βέρτης σε γνώριμα στέκια... στο «YTON», μαγαζί συνδεδεμένο με το όνομά του καθώς είναι μάλλον το μοναδικό νυχτερινό μαγαζί που μπορεί να φιλοξενήσει τις υπερ-παραγωγές που ετοιμάζει κάθε χρόνο για το κοινό που είναι πιστό τόσα χρόνια. Το πότε θα γίνει η πρεμιέρα δεν έχει οριστεί ακόμα, καθώς μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου θα εμφανίζεται στο «Elan Symphony & Senses» στον Πειραιά.

Η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει στο «Mezzo Athens» και η πρεμιέρα της έχει οριστεί για τις αρχές Οκτώβρη. Στο πλευρό της, ο Αναστάσιος Ράμμος.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς παραμένουν βόρεια, επίσης σε νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζονταν και πέρυσι, στην «Αυτοκίνηση», όμως η πρεμιέρα τους δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ενώ η Ιουλία Καλλιμάνη για ακόμα μια χρονιά, στο «Tokyo Theater Athens».

«Fantasia» και Νίκος Οικονομόπουλος πάνε μαζί. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής βρίσκεται ακόμα στην «Πύλη Αξιού» στην Θεσσαλονίκη και δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία για την πρεμιέρα του.

Τα νέα προγράμματα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα συνεργαστεί με την Δέσποινα Βανδή στο «Κέντρο Αθηνών» και το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό. Άγνωστη η ημερομηνία της πρεμιέρας, ενώ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου συνεχίζονται στο ίδιο μαγαζί οι εμφανίσεις του με την Ζόζεφιν.

Μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία και αυτή του Σάκη Ρουβά με την Νατάσα Θεοδωρίδου που θα ανέβουν στην σκηνή του «Έναστρον» - άγνωστο πότε - και θα μας ταξιδέψουν μελωδικά με ποπ και λαϊκές επιτυχίες.

Στο «Nox» της Ιεράς Οδού ο Αντώνης Ρέμος θα υποδεχθεί τον Χρήστο Μάστορα και τις Melisses. Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο δυνατά και πολυαναμενόμενα σχήματα της σεζόν.

Η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Νίνο, αναμένεται να εμφανιστούν στο «Theama» και η πρεμιέρα τους έχει οριστεί για τις 3 Οκτωβρίου.

Όπως ακούγεται ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανισθεί στο «Fever» και όπως ήταν αναμενόμενο - λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί τελευταία - η επιστροφή του έχει γίνει talk of the town.

Στο «Green Park», έρχεται για ακόμα μια σεζόν, η Μελίνα Ασλανίδου που θα συνεργαστεί - αυτή την φορά με τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Σε νέο χώρο, στο «Lohan» αναμένεται να δούμε την Ελένη Φουρέιρα να μας χαρίζει ένα show όπως μόνο εκείνη ξέρει, ενώ η ημερομηνία της πρεμιέρας δεν έχει οριστεί ακόμα.

Μέσα Νοεμβρίου ο Γιάννης Πλούταρχος θα συναντήσει τον Σταμάτη Γονίδη στο «Anodos» και σίγουρα η συνύπαρξή τους στην σκηνή θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Τον Γιώργο Τσαλίκη με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους One, θα τους απολαμβάνουμε στο «Ω Stage» με τη Φανή Δρακοπούλου, ενώ ο Γιώργος Σαμπάνης θα συνεργαστεί με τον Νίκο Μακρόπουλο, στον «Βοτανικό». Όσο για την Λένα Ζευγαρά; Οι θαυμαστές της θα την συναντήσουν στο «Baraonda».