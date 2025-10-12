Εσύ, τα γνώριζες; Αυτά είναι τα πραγματικά ονόματα 30 Ελλήνων καλλιτεχνών που κάνουν καριέρα με ψευδώνυμα

Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι έκαναν μεγάλη καριέρα και έγιναν γνωστοί με διαφορετικό όνομα και όχι με το δικό τους, αυτό δηλαδή που έγραφε η ταυτότητά τους.

Πρόκειται για ψευδώνυμα, που είτε επιλέχθηκαν από τις οικογένειές τους προτού οι ίδιοι ασχοληθούν με το τραγούδι, είτε από τους ίδιους στο ξεκίνημα της καλλιτεχνικής τους καριέρας. Οι λόγοι διαφορετικοί, συνήθως εμπορικοί: ένα πιο εύηχο όνομα που θα έμενε στη μνήμη του κοινού, μια «σφραγίδα» που θα τους βοηθούσε να ξεχωρίσουν.



Μάλιστα, παλιότερα δεν ήταν απλώς σύνηθες, αλλά σχεδόν «αναγκαστικό» για τους μάνατζερ της εποχής να επιλέγουν ή να αλλάζουν το όνομα των καλλιτεχνών τους. Υπήρχε η αντίληψη ότι ορισμένα χαρακτηριστικά – είτε αφορούσαν το μικρό όνομα, είτε το επώνυμο, είτε ακόμα και την προφορά τους – θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στην πορεία τους στη μουσική βιομηχανία.

Για παράδειγμα το πραγματικό όνομα της Δέσποινας Βανδή είναι Δέσποινα Μαλέα, της «Λαίδης» του ελληνικού τραγουδιού, είναι Αγγελική Κιουρτσάκη. Το επίθετο που αναγράφεται στην ταυτότητά του Αντώνη Ρέμου εείναι «Πασχαλίδης».

Επίσης ο Λευτέρης Πανταζίδης, πρωτοεμφανίστηκε χρησιμοποιώντας το επίθετο της γιαγιάς του, και στην πορεία καθιερώθηκε ως Λευτέρης Πανταζής. Στην αστυνομική του ταυτότητα όμως, αναγράφεται το πραγματικό του επίθετο, που είναι Λευτέρης Παγκοζίδης.

Την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φλώρινα, θέλησε να τιμήσει ο Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος μετονομάσθηκε σε Φλωρινιώτης, όταν ξεκίνησε την καριέρα του στη δισκογραφία και στα νυχτερινά κέντρα τη δεκαετία του ’70.

Μερικοί από τους καλλιτέχνες, που έχουμε γνωρίσει και έχουμε αγαπήσει μέσα από τη δουλειά τους, αλλά με… διαφορετικά ονόματα από τα πραγματικά τους, είναι οι εξής:

Οι διάσημοι Έλληνες που τους έμαθε το κοινό με το ψευδώνυμό τους