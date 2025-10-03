Robbie Williams: Ποιοι διάσημοι διασκέδασαν ξέφρενα στην συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Ο Robbie Williams λάτρεψε την Αθήνα και οι Αθηναίοι που ήδη τον λάτρευαν ήταν λες και το δεύτερο βράδυ του Οκτωβρίου ανανέωσαν τους όρκους αγάπης και λατρείας μαζί του!

Η συναυλία του 51χρονου Βρετανού σταρ τα είχε όλα: πάθος, ένταση, καψούρα, αγάπη, χορό… Είχε φυσικά και διάσημους που από νωρίς κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο μαζί με χιλιάδες κόσμου για να δουν από κοντά και να απολαύσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

φωτογραφία NDP

My style rocks

Την ώρα που ο Robbie έλαμπε με την κατακόκκινη αμφίεσή του στη σκηνή και τα έδινε όλα, εκεί παραδίπλα ο φωτογραφικός φακός εντόπιζε τους διάσημους ηθοποιούς και τραγουδιστές που χόρευαν στους ρυθμούς των κομματιών του.

Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε μια total black εμφάνιση με πουκάμισο, παντελόνι και ένα μεγάλο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του! Η Ζέτα Δούκα επέλεξε τζινάκι, λευκό πουκάμισο και ένα μπλε ριγέ σακάκι. Ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι mega fan του καλλιτέχνη και είχε σίγουρα την πιο ροκ διάθεση από όλους, ενδεχομένως να ήθελε να ανέβει στη σκηνή μαζί του και να πει κι ένα τραγούδι! Ο τραγουδιστής φόρεσε τζιν, ροζ φούτερ και ένα Robbie Williams t-shirt! Ο Νίκος Κουρής επέλεξε -επίσης- σπορ λουκ σε μαύρες αποχρώσεις.

Όλοι τους πάντως γλέντησαν με την καρδιά τους και χάρηκαν πολύ που είδαν έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη στη γειτονιά τους!