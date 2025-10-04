Ακυρώθηκε η συναυλία του Robbie Williams στην Κωνσταντινούπολη – Κατηγορείται ότι είναι «σιωνιστής»

Η συναυλία του Robbie Williams, που ήταν προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη 7 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε έπειτα από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των κατηγοριών ότι ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής είναι «σιωνιστής».

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

Η διοργανώτρια εταιρεία, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Turkiye Today, επικαλέστηκε ως λόγους για την ακύρωση την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία μέσω της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, αντιμετώπισε έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εβραία πεθερά

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κριτική επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της Φιλντ, Γκουέν Φιλντ, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Robbie Williams είχε εξηγήσει το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ ότι η σύζυγός του είναι Εβραία, οπότε τα παιδιά τους μεγαλώνουν ως Εβραίοι, και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό προς την κληρονομιά τους. Έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha», που σημαίνει ευτυχία.

Η συναυλία του 2015 στο Τελ Αβίβ

Ο Williams είχε επικριθεί και το 2015 για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Τελ Αβίβ. Οι υποστηρικτές του κινήματος BDS υποστήριξαν ότι η συναυλία στο Ισραήλ θα νομιμοποιούσε τις ισραηλινές πολιτικές κατά των Παλαιστινίων.

Παρά το ότι καλλιτέχνες όπως ο Ρότζερ Γουότερς τον είχαν προτρέψει να ακυρώσει τη συναυλία, ο Βρετανός καλλιτέχνης εμφανίστηκε κανονικά μπροστά σε 40.000 θεατές.