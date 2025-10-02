Αγωνία για τη συναυλία του Robbie Williams - Τι λέει η διοργανώτρια εταιρεία για τον καιρό

Προβληματισμό έχει προκαλέσει σε χιλιάδες θαυμαστές του διάσημου Βρετανού τραγουδιστή Robbie Williams η πορεία του καιρού την Πέμπτη 02/10 ενόψει της μεγάλης συναυλίας του που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της διοργανώτριας εταιρίας, DETOX Events «Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας, τα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Υπενθυμίζεται ότι, οι πόρτες του Καλλιμάρμαρου θα ανοίξουν για το κοινό στις 18:30 (εκτός απροόπτου) ενώ η συναυλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την full παραγωγή του «Live 2025 Tour», ένα πραγματικά εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Ο Robbie Williams θα ερμηνεύσει τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία του και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του!

O Robbie Williams είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής, με μια καριέρα γεμάτη από εντυπωσιακά επιτεύγματα από το 1990 (ως μέλος των Take That) ως σήμερα. Έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000(!) δίσκους παγκοσμίως, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles!

Ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Επιπρόσθετα, για την εξυπηρέτηση των θεατών που θα παρευρεθούν στο μουσικό γεγονός, η ΣΤΑ.ΣΥ. θα προχωρήσει σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του Μετρό έως και τις 2:00 τα ξημερώματα.

Τα υπόλοιπα μέσα αναμένεται να ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους κανονικά ως τα μεσάνυχτα.