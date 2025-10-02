Ο Τσατραφύλλιας ξεκαθάρισε τι θα γίνει με τη συναυλία του Robbie Williams - «Γλιτώνει την καταιγίδα»

Τη δική του οπτική αναφορικά με τον καιρό που θα κάνει το βράδυ της Πέμπτη 02/10 ενόψει της πολυαναμενόμενης συναυλίας του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Τσατραφύλλιας απαντά στους ακολούθους του που τον ρωτούσαν εναγωνίως εάν θα καταφέρει να πραγματοποιηθεί το καλλιτεχνικό γεγονός ή όχι.

Στην ανάρτησή του λοιπόν εκτιμά ότι η καταιγίδα που θα πλήξει την πρωτεύουσα θα διαρκέσει έως τις 17:00 ενώ στη συνέχεια η βραδιά θα κυλήσει με συννεφιά και ψιλόβροχο κατά διαστήματα.

«Επειδή με ρωτάτε από χτες...

Γλιτώνει την καταιγίδα η συναυλία σήμερα το βράδυ, όχι όμως τις βροχές! Μέχρι τις 5 μμ περιμένουμε καταιγίδα στο Καλλιμάρμαρο και στη συνέχεια συννεφιά και ψιλόβροχο κατά διαστήματα.Η θερμοκρασία 19-20 βαθμούς χωρίς αέρα!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της διοργανώτριας εταιρίας, DETOX Events«Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας, τα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Υπενθυμίζεται ότι, οι πόρτες του Καλλιμάρμαρου θα ανοίξουν για το κοινό στις 18:30 (εκτός απροόπτου) ενώ η συναυλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00.

Ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Επιπρόσθετα, για την εξυπηρέτηση των θεατών που θα παρευρεθούν στο μουσικό γεγονός, η ΣΤΑ.ΣΥ. θα προχωρήσει σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του Μετρό έως και τις 2:00 τα ξημερώματα.

Τα υπόλοιπα μέσα αναμένεται να ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους κανονικά ως τα μεσάνυχτα.