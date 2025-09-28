Ο Robbie Williams στην Αθήνα: Οι πιο iconic στιγμές του θρυλικού showman

Ο θρυλικός showman Robbie Williams επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 και οι Έλληνες fans δε βλέπουν την ώρα.

Ο μεγαλύτερος pop superstar της Ευρώπης έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της «Live 2025 Tour» για μια και συναυλία που αναμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία, καθώς θα είναι ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Οι χιλιάδες φανατικοί θαυμαστές του, δεν βλέπουν την ώρα να τον απολαύσουν σε μια αξέχαστη συναυλία μέσα σε ένα ζωντανό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας, όπως είναι το Καλλιμάρμαρο και να απολαύσουν τις αμέτρητες επιτυχίες της δισκογραφίας του όλα αυτά τα χρόνια.

Από το 1990 - ως μέλος των Take That -ως σήμερα, Ο Ρόμπι Ουίλιαμς έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000 δίσκους παγκοσμίως, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles, ενώ έχει ανέβει στο no1 των Βρετανικών Charts με 14 διαφορετικούς δίσκους, νούμερο - ρεκόρ για solo καλλιτέχνη.

Το σίγουρο είναι ότι ο θρυλικός showman έχει χαρίσει αμέτρητες ιστορικές συναυλιακές στιγμές που όσοι τις έζησαν δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Εκατομμύρια κόσμου τον έχουν απολαύσει από κοντά και ελπίζουμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο να μας χαρίσει ακόμη μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι εμφανίσεις που άφησαν ιστορία

1. Live 8, Λονδίνο 2005 – «Angels» για μια παγκόσμια στιγμή

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μουσική πορεία του Ρόμπι Ουίλιαμς είναι σίγουρα η αξέχαστη συναυλία «Live 8» στις 2 Ιουλίου 2005 στο Hyde Park. Ο Robbie παρουσίασε την «Angels» σε ένα πλαίσιο με παγκόσμιο συμβολισμό, μπροστά σε χιλιάδες θεατές που συμμετείχαν σε ένα μεγάλο γεγονός αφύπνισης.

2. BST Hyde Park – Η εκρηκτική επιστροφή του showman

Το καλοκαίρι του 2024, ο Robbie Williams ανέβηκε στη σκηνή του British Summer Time Festival στο Hyde Park του Λονδίνου μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο απόλυτος showman. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα με το «Let Me Entertain You», ο καλλιτέχνης έβγαλε την αστείρευτη ενέργειά του, με θεαματικά εφέ, χορευτές και ατμόσφαιρα γιορτής που ξεσήκωσε το πλήθος.

3. Knebworth 2003 – «Feel»

Η εμφάνιση του Robbie Williams στο Knebworth Park το 2003 θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο θρυλικές στιγμές στην καριέρα του. Η εκτέλεση του «Feel» εκείνη τη μέρα ήταν μαγική: η ατμόσφαιρα φορτίστηκε με συγκίνηση, καθώς το κοινό συμμετείχε σε κάθε στροφή και ρεφρέν, τραγουδώντας δυνατά μαζί του. Μέχρι σήμερα θεωρείται ως μία από τις πιο iconic στιγμές του Robbie Williams, που έγραψε ιστορία στη βρετανική μουσική σκηνή.