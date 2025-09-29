Βουλγαρία: Τροχονόμοι ζήτησαν... δωράκι από οδηγούς του κονβόι του Robbie Williams

Καμία τύχη για δύο Βούλγαρους δημόσιους υπαλλήλους: όταν ζήτησαν χρήματα κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου, δεν περίμεναν ότι θα έπεφταν στα φορτηγά που μετέφεραν τον εξοπλισμό για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ούτε ότι θα γινόταν καταγγελία σε βάρος τους, κάτι που οδήγησε στην απόλυσή τους.

«Χρησιμοποίησαν το Google Translate» για να δώσουν στους Βρετανούς οδηγούς να καταλάβουν τι ζητούσαν, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σόφιας, Λιουμπομίρ Νικόλοφ. «Έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από εκείνους που δεν είχαν μετρητά επάνω τους να πάνε στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης» για να συμπληρώσουν το ποσό των 500 ευρώ, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη κοντά στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Οι συνεργάτες του Βρετανού τραγουδιστή, που δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες πρακτικές στις περιοδείες όπου συμμετείχαν, κατήγγειλαν αμέσως τον εκβιασμό.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο άνδρες, που υπηρετούσαν στο δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια, απολύθηκαν. Σύμφωνα με την αντεισαγγελέα της Σόφιας Ντεσισλάβα Πετρόβα, τέθηκαν επίσης υπό κράτηση την Κυριακή και σε βάρος τους ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι πιο αποτελεσματικός από τους βουλγαρικούς θεσμούς στην καταπολέμηση της διαφθοράς» ειρωνεύτηκε στο διαδίκτυο ένας χρήστης, σχολιάζοντας την ενδημική δωροδοκία στη φτωχότερη χώρα της ΕΕ. «Η οδική κυκλοφορία είναι χρυσωρυχείο» επιβεβαίωσε ο Τιχομίρ Μπέζλοφ, ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος στο ινστιτούτο μελετών CSD που εδρεύει στη Σόφια.