«Εκρηκτικός» στο Καλλιμάρμαρο ο Robbie Williams - Η εντυπωσιακή άφιξη με σκωτσέζικη φούστα

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η πολυαναμενόμενη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, με τον Βρετανό σταρ να εμφανίζεται τελικά, παρά την κακοκαιρία, και να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης εμφανίστηκε στη σκηνή με χαλαρό outfit, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν από νωρίς τις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου για τον 51χρονο σταρ.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Μάλιστα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κατέφταναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να πάρουν θέσεις, ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο στάδιο με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα και ροζ καπελάκι, αλλά και παντόφλες.

Μια ξεχωριστή βραδιά για το Καλλιμάρμαρο Στάδιο που «υποδέχθηκε» τον χαρισματικό Robbie Williams pic.twitter.com/E52uvkrvO8 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 2, 2025

Ο Robbie Williams έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια για να ετοιμαστεί για τη συναυλία.