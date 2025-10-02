LIFE Μουσική Συναυλίες Καλλιμάρμαρο Showbiz Celebrities

«Εκρηκτικός» στο Καλλιμάρμαρο ο Robbie Williams - Η εντυπωσιακή άφιξη με σκωτσέζικη φούστα

Κατάμεστο είναι το Καλλιμάρμαρο, με χιλιάδες ανθρώπους να αψηφούν τα καιρικά φαινόμενα για τον Βρετανό σταρ.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η πολυαναμενόμενη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, με τον Βρετανό σταρ να εμφανίζεται τελικά, παρά την κακοκαιρία, και να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης εμφανίστηκε στη σκηνή με χαλαρό outfit, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν από νωρίς τις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου για τον 51χρονο σταρ.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Μάλιστα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κατέφταναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να πάρουν θέσεις, ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο στάδιο με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα και ροζ καπελάκι, αλλά και παντόφλες.

Ο Robbie Williams έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια για να ετοιμαστεί για τη συναυλία.

