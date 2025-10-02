«Εκρηκτικός» στο Καλλιμάρμαρο ο Robbie Williams - Η εντυπωσιακή άφιξη με σκωτσέζικη φούστα
Κατάμεστο είναι το Καλλιμάρμαρο, με χιλιάδες ανθρώπους να αψηφούν τα καιρικά φαινόμενα για τον Βρετανό σταρ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η πολυαναμενόμενη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, με τον Βρετανό σταρ να εμφανίζεται τελικά, παρά την κακοκαιρία, και να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης εμφανίστηκε στη σκηνή με χαλαρό outfit, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι.
Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν από νωρίς τις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου για τον 51χρονο σταρ.
Μάλιστα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κατέφταναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να πάρουν θέσεις, ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο στάδιο με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα και ροζ καπελάκι, αλλά και παντόφλες.
Ο Robbie Williams έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια για να ετοιμαστεί για τη συναυλία.