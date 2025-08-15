AI σε ρόλο… φαρμακοποιού: Δημιούργησε δύο νέα αντιβιοτικά κατά των υπερμικροβίων

Η επιστήμη μπαίνει σε… δεύτερη χρυσή εποχή ανακάλυψης φαρμάκων, και αυτή τη φορά ο «νέος πρωταγωνιστής» δεν είναι άνθρωπος, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη - AI Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι το AI κατάφερε να σχεδιάσει από το μηδέν δύο νέα υποψήφια αντιβιοτικά , ικανά , σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές , να εξοντώσουν δύο από τα πιο επικίνδυνα και ανθεκτικά μικρόβια: την ανθεκτική στα φάρμακα γονόρροια και τον MRSA (Σταφυλόκοκκο Ανθεκτικό στη Μεθικιλλίνη).



Οι δύο χημικές ενώσεις, που δημιούργησε το generative AI του MIT, απέδειξαν την ισχύ τους τόσο σε εργαστηριακά πειράματα όσο και σε δοκιμές σε ζώα, όπως αποκάλυψε το BBC. Αν και η κυκλοφορία τους απέχει ακόμα χρόνια, καθώς απαιτούνται βελτιώσεις και εκτεταμένες κλινικές δοκιμές, οι ειδικοί δηλώνουν ότι η καινοτομία αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής στην παγκόσμια μάχη κατά της μικροβιακής αντοχής.

Γιατί έχει σημασία

Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε «υπερμικρόβια» που προκαλούν πάνω από 1 εκατομμύριο θανάτους τον χρόνο. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν σταματήσει σχεδόν εντελώς να ανακαλύπτουν νέες δραστικές ουσίες, αφήνοντας το πεδίο μάχης επικίνδυνα άδειο.

Το «μυστικό όπλο» του MIT

Η ομάδα του MITεκπαίδευσε το AI με χιλιάδες χημικές δομές γνωστών ενώσεων, μαζί με δεδομένα για το πώς αυτές επηρεάζουν την ανάπτυξη διαφορετικών βακτηρίων. Στη συνέχεια, η μηχανή έμαθε να προβλέπει πώς μικρές αλλαγές στη μοριακή δομή μπορούν να «χτυπήσουν» συγκεκριμένα παθογόνα.

Δοκιμάστηκαν δύο στρατηγικές:

Στοχευμένη αναζήτηση σε τεράστια «βιβλιοθήκη» χημικών θραυσμάτων, δημιουργώντας μόρια από εκεί.

Ελεύθερη δημιουργία χωρίς περιορισμούς, δίνοντας στην AI πλήρη δημιουργικό έλεγχο.

Και στις δύο περιπτώσεις, απορρίφθηκαν δομές που έμοιαζαν υπερβολικά με υπάρχοντα αντιβιοτικά ή προβλεπόταν ότι θα ήταν τοξικές για τον άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα

Δύο νέες υποψήφιες ενώσεις που έδειξαν να εξοντώνουν τη γονόρροια και τον MRSA ,ένα βακτήριο που συνήθως ζει αθώα στο δέρμα, αλλά μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες λοιμώξεις όταν εισέλθει στον οργανισμό.

Τι ακολουθεί

Πριν φτάσουν στους ασθενείς, τα φάρμακα θα περάσουν από χρόνια βελτίωσης και κλινικών δοκιμών. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι μόνο το στάδιο προετοιμασίας για δοκιμή σε ανθρώπους θα χρειαστεί 1-2 χρόνια. Και ακόμη κι αν όλα πάνε καλά, η διαδρομή μέχρι τη συνταγογράφησή τους παραμένει δύσκολη και δαπανηρή.



Όμως, η ελπίδα είναι ξεκάθαρη: η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αλλά ενεργός σύμμαχος στην πιο κρίσιμη μάχη της ιατρικής ,τη μάχη για τη σωτηρία εκατομμυρίων ζωών από τα «άτρωτα» μικρόβια.