Μάχη για τη ζωή του δίνει νεογέννητο που το είχαν θάψει ζωντανό στην Ινδία

Τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα νεογέννητο κοριτσάκι, που εντοπίστηκε θαμμένο ζωντανό στην Ινδία, με τους γιατρούς να εκφράζουν ανησυχία για το αν θα τα καταφέρει τελικά.

Το μόλις 20 ημερών βρέφος βρέθηκε τυχαία από έναν βοσκό, να έχει θαφτεί ζωντανό στη βόρεια πολιτεία της Ινδίας, Ούταρ Πραντές. Ο άνδρας, που είχε πάει τις κατσίκες του στην περιοχή για βοσκή, άκουσε το κλάμα του μωρού, που προερχόταν κάτω από έναν σωρό από χώμα.

Μόλις πλησίασε, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από τη λάσπη. Αφού ειδοποίησε τους χωρικούς, κλήθηκε η αστυνομία, η οποία πήγε στο σημείο και έβγαλε το μωρό από τον «τάφο» που το είχαν θάψει.

Ανεπιθύμητα τα κορίτσια στην Ινδία

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν ποιον υποψιάζεται για το έγκλημα, αλλά παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης και απόπειρας δολοφονίας κοριτσιών αποδίδονται στην προτίμηση της Ινδίας για γιους, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως ως η αιτία της ασύμμετρης αναλογίας μεταξύ των φύλων.



Η Ινδία είναι γνωστό ότι έχει μία από τις χειρότερες αναλογίες φύλων στον κόσμο. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δια βίου κοινωνικές διακρίσεις και τα κορίτσια θεωρούνται οικονομικό βάρος, ιδίως μεταξύ των φτωχών κοινοτήτων.

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι η παραδοσιακή προτίμηση για αγόρια έχει οδηγήσει εκατομμύρια κορίτσια να χάνονται λόγω εμβρυοκτονιών και βρεφοκτονιών όλα αυτά τα χρόνια.



Αν και τα περισσότερα ανεπιθύμητα θηλυκά έμβρυα υποβάλλονται σε αμβλώσεις με τη βοήθεια παράνομων κλινικών, οι περιπτώσεις θανάτωσης κοριτσιών μετά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες.

💔 In Uttar Pradesh, India, a 20-day-old baby girl was found buried alive. A shepherd heard her cries and saved her. She’s now fighting for survival in hospital. Authorities suspect gender bias as motive. #India #SaveTheGirlChild #MawinguMedia pic.twitter.com/X3xfCj4ruQ — Mawingu Media (@Mawingu_Media) September 18, 2025

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε»

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Shahjahanpur, στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Ινδίας. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών της κρατικής ιατρικής σχολής που βρίσκεται εκεί.

Ο διευθυντής της ιατρικής σχολής, Δρ. Rajesh Kumar, δήλωσε στο BBC ότι το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ήταν καλυμμένο με χώμα, ενώ είχε σοβαρή αναπνευστική δυσκολία, καθώς είχε εισχωρήσει λάσπη στο στόμα και τα ρουθούνια του.



«Βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, έδειχνε σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Την είχαν δαγκώσει έντομα και κάποιο ζώο», είπε ο Δρ Kumar.



«Μετά από 24 ώρες είδαμε μια μικρή βελτίωση στην κατάστασή της, αλλά έκτοτε έχει επιδεινωθεί. Έχει αναπτύξει μια λοίμωξη», πρόσθεσε.



Ο Δρ Kumar είπε ότι πιστεύει πως το μωρό βρέθηκε λίγο μετά την ταφή της, καθώς «οι πληγές της ήταν πρόσφατες».



Μια ομάδα γιατρών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαστικού χειρουργού, φροντίζει το μωρό και προσπαθεί να ελέγξει τη μόλυνσή της, είπε.



«Η πρόγνωση είναι σοβαρή, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τη σώσουμε», πρόσθεσε.

Δεν έχουν εντοπιστεί οι γονείς

Αξιωματούχος της ινδικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι προσπάθειες να εντοπίσουν τους γονείς του μωρού δεν έχουν ακόμη στεφθεί με επιτυχία. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά στην πολιτεία έχει ενημερωθεί για το μωρό, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.



Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένα θηλυκό μωρό αφήνεται να πεθάνει στην Ινδία. Το 2019, το BBC είχε αποκαλύψει την υπόθεση ενός πρόωρου νεογέννητου, που βρέθηκε θαμμένο ζωντανό σε ένα πήλινο αγγείο. Μετά από εβδομάδες στο νοσοκομείο, οι γιατροί δήλωσαν ότι είχε αναρρώσει.



