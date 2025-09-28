Τέρας αποκεφάλισε με φτυάρι 5χρονο μπροστά στη μητέρα του - Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από γείτονες

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα πεντάχρονο αγόρι στην Ινδία, όταν ένας άγνωστος άνδρας με ποδήλατο φέρεται να του έκοψε τον λαιμό με ένα φτυάρι. Το νεαρό αγόρι, με το όνομα Vikesh, αποκεφαλίστηκε μάλιστα μπροστά στη μητέρα του, επιτείνοντας την αίσθηση του αποτρόπαιου, από έναν άνδρα που εισέβαλε στο σπίτι τους.



Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ο Vikesh έπαιζε έξω από το σπίτι του στο χωριό Ali της πολιτείας Madhya Pradesh, όταν ο ύποπτος για τη δολοφονία του, φέρεται –αφού έφτασε στο σημείο με ποδήλατο– να πήρε ένα κοφτερό φτυάρι που βρήκε στο σπίτι και να τον αποκεφάλισε, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας express.co.uk.



Η μητέρα τραυματίστηκε επίσης, στην προσπάθειά της να σώσει τον γιο της.



Αφού άκουσαν τις κραυγές της, οι γείτονες έσπευσαν στο σπίτι, προσφέροντας βοήθεια στη μητέρα και ακινητοποιώντας τον δράστη. Στη συνέχεια, οι γείτονες φέρονται να τον ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

⚠️ WARNING: This post contains extremely graphic descriptions of the murder & beheading of a child.



A 5-year-old boy has reportedly been beheaded in front of his mother by a stranger who broke into their home in India.



The little boy, named locally as Vikesh, was playing… pic.twitter.com/ujRwfMjr6f — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 28, 2025

Περιμένοντας τη νεκροψία



Ο Αστυνομικός Διευθυντής του Dhar, Mayank Awasthi, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος για την επίθεση πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.



«Η πραγματική αιτία θανάτου θα γίνει γνωστή μόνο μετά τη νεκροψία», πρόσθεσε.



Ο ύποπτος, Mahesh, 25 ετών, δεν ήταν γνωστός του μικρού αγοριού, ούτε της οικογένειάς του, ενώ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, έχοντας φύγει από το σπίτι του στο Jobat Bagdi, στο Alirajpur, σχεδόν τέσσερις ημέρες πριν από τη δολοφονία πρωτοφανούς σκαιότητας.

Απόπειρα κλοπής



Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, προσπάθησε επίσης να κλέψει αντικείμενα από ένα κοντινό κατάστημα περίπου μία ώρα πριν από την επίθεση.



Ο Awasthi επιβεβαίωσε πως «οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι η οικογένεια δεν γνωρίζονταν, ούτε είχε κάποια διαμάχη με τον δολοφόνο» και ως εκ τούτου ερευνώνται τα κίνητρά του.