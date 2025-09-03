Ποινή θανάτου σε Ινδό που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του επειδή δεν του άρεσε το χρώμα του δέρματός της

Θανατική ποινή σε έναν άνδρα στην Ινδία που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του επειδή δεν του άρεσε το χρώμα του δέρματός της, επέβαλε δικαστήριο της χώρας, σε μια σοκαριστική υπόθεση που κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο περιφερειακός δικαστής Ραχούλ Τσουντάρι στη βόρεια πόλη Ουνταϊπούρ, εξήγησε την απόφαση για την θανατική ποινή, λέγοντας ότι η δολοφονία αυτή εμπίπτει «στις σπανιότερες από τις πιο σπάνιες» και ήταν «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Death penalty for Indian man who burnt alive wife over skin colour https://t.co/remtVWpQ28 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 3, 2025

«Την κορόϊδευε για το χρώμα του δέρματός της»

Η δολοφονία της Λάκσμι έγινε το 2017 και η απόφαση που εκδόθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι αυτές τις μέρες πρωτοσέλιδα στην Ινδία, σε μια χώρα που είναι έκδηλη η δημόσια εμμονή με το χρώμα του δέρματος.

Η απόφαση παραθέτει τις δηλώσεις που έδωσε πριν από τον θάνατό της στην αστυνομία, τους γιατρούς και έναν εκτελεστικό δικαστή. Η Λάκσμι είχε πει ότι ο σύζυγός της, Κισάντας, «την κορόιδευε συστηματικά επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Όπως είχε καταθέσει το θύμα, ο σύζυγός της την αποκαλούσε συχνά «κάλι» ή σκουρόχρωμη και ανέφερε ότι το σώμα της την ντρόπιαζε, από τότε που παντρεύτηκαν το 2016.

Η φρικτή δολοφονία

Τη νύχτα της δολοφονίας της, ο δράστης είχε φέρει ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό και της είπε ότι ήταν ένα φάρμακο για να κάνει το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, εφάρμοσε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε οξύ, την πυρπόλησε με ένα αναμμένο στικ λιβανιού. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, έριξε το υπόλοιπο υγρό πάνω της και έφυγε τρέχοντας.

Οι γονείς και η αδερφή του δράστη, την μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου αργότερα πέθανε.

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

«Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό το σπαρακτικό βάναυσο έγκλημα δεν ήταν μόνο εναντίον της Λάκσμι, αλλά είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο δικαστής Τσουντάρι στην απόφασή του.

«Είναι ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας, κάτι που δεν μπορεί καν να φανταστεί κανείς σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία», πρόσθεσε ο δικαστής στην απόφαση.

Ο εισαγγελέας Ντινές Παλιγουάλ χαρακτήρισε την απόφαση ως «ιστορική» και δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει να λειτουργήσει ως «μάθημα για τους άλλους στην κοινωνία».

Ο Παλιγουάλ είπε ότι είχε προωθήσει την απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο για την επιβεβαίωση της θανατικής ποινής, αλλά πρόσθεσε ότι ο καταδικασμένος είχε 30 ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του δράστη, Σουρέντρα Κουμάρ Μεναρίγια, δήλωσε ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν τυχαίος και δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον του πελάτη του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ψευδώς.

Η εμμονή με το ανοιχτό δέρμα

Η σοκαριστική αυτή υπόθεση φέρνει για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο την ρατσιστική «προτίμηση» που κυριαρχεί στην Ινδία για το ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Τα κορίτσια και οι γυναίκες με πιο σκούρες αποχρώσεις δέρματος αποκαλούνται με υποτιμητικά ονόματα και αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Τα προϊόντα λεύκανσης δέρματος αποτελούν μεγάλη επιχείρηση στην Ινδία, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.

Στις γαμήλιες ανακοινώσεις, το χρώμα του δέρματος σχεδόν πάντα τονίζεται και οι νύφες με ανοιχτόχρωμο δέρμα είναι πιο περιζήτητες.

Το BBC έχει αναφέρει στο παρελθόν περιστατικά αυτοκτονιών γυναικών που χλευάστηκαν από τους συζύγους τους για την «σκούρα επιδερμίδα» τους.

Τα τελευταία χρόνια, ακτιβιστές έχουν αμφισβητήσει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη του «όσο πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα, τόσο το καλύτερο», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις.

Μέχρι να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ο κατάλογος των θυμάτων μπορεί δυστυχώς να αυξηθεί.