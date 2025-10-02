Δυστύχημα στην Κεφαλονιά: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου - Ανασύρθηκε από δύτη

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Πόρου της Κεφαλονιάς, μετά την πτώση ΙΧ στη θάλασσα.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του δυστυχήματος

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.