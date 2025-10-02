Ελλάδα Κεφαλονιά Σορός Local News

Δυστύχημα στην Κεφαλονιά: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου - Ανασύρθηκε από δύτη

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Πηγή: kefaloniapress
Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Πόρου της Κεφαλονιάς, μετά την πτώση ΙΧ στη θάλασσα.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του δυστυχήματος

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

