Φρίκη στη Γαύδο: Καπετάνιος αλιευτικού εντόπισε στη θάλασσα σορό σε προχωρημένη σήψη

Αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθε ο καπετάνιος αλιευτικού σκάφους, όταν εντόπισε τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αλιευτικό κατευθυνόταν προς την παραλία, όπου νωρίτερα είχε φτάσει βάρκα με μετανάστες, όταν ο καπετάνιος είδε το άψυχο σώμα να επιπλέει στη θάλασσα. Άμεσα ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης, το οποίο ανέσυρε τη σορό και τη μετέφερε στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παραμονή του σώματος στη θάλασσα επί δύο με τρεις ημέρες, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου και τυχόν στοιχεία ταυτοποίησης αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, που θα πραγματοποιηθεί μετά τη μεταφορά της σορού στην Κρήτη.