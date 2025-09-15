Θρίλερ στον Θερμαϊκό: Βρέθηκαν δύο σοροί ανδρών μέσα σε λίγες ώρες

Μακάβριο διπλό εύρημα στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, όπου μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν δύο σοροί ανδρών σε διαφορετικά σημεία της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε πτώμα νεαρού άνδρα, αγνώστων στοιχείων, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία. Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20-25 ετών, ύψους περίπου 1,70 μέτρων.

Νωρίτερα το πρωί, είχε βρεθεί άλλη μία σορός, στη νέα παραλία, μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία του νεκρού παραμένουν άγνωστα, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης να ζητά πληροφορίες από τους πολίτες για την ταυτοποίησή του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, ύψους 1,80 μ., αδύνατης σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Τη στιγμή του εντοπισμού του φορούσε μαύρη μπλούζα, μπεζ σορτς και υποδήματα.

Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των δύο σορών όσο και για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου τους.