Συναγερμός στο Άγιο Όρος: Βρέθηκε σορός άνδρα στη θάλασσα

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος όταν εντοπίστηκε στη θάλασσα να επιπλέει το πτώμα ενός άνδρα.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Λιμενικό προχώρησε στην ανάσυρση του πτώματος ενός αλλοδαπού άνδρα, αγνώστων στοιχείων, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σκάφος στο λιμάνι της Ουρανούπολης.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος. Η σορός του μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστική υπηρεσία όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.



Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.