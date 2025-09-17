Δόθηκαν απαντήσεις για το θρίλερ στο Θερμαϊκό: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός

Απαντήσεις για την ταυτότητα και της δεύτερης σορού που ανασύρθηκε τη Δευτέρα (15/9) από τον Θερμαϊκό έδωσαν οι αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοο Σομαλίας ηλικία 24 ετών.

Οι σοροί εντοπίστηκαν την περασμένη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Η άλλη σορός που ανασύρθηκε ανήκε σε έναν 23χρονο ημεδαπό.

Έρευνα για τα αίτια των θανάτων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Υπενθυμίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Θεσσαλονίκης αναζητούσε πληροφορίες για τις δύο σορούς.