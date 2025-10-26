Συνελήφθη 55χρονος που είχε δώσει εντολή για πυροβολισμούς σε κατάστημα στον Νέο Κόσμο το 2003

Ένα 55χρονος που είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός σε ένοπλη επίθεση, με πυρά κατά υπαλλήλων μαγαζιού στον Νέο Κόσμο, το 2003, έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Όπως κάνει γνωστό η ΕΛΑΣ, συνελήφθη, πρωινές ώρες της Πέμπτης 23-10-2025, μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 55χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.



Ειδικότερα, ο 55χρονος, το 2003, ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο, όπου τέσσερις δράστες - κατ’ εντολή του 55χρονου ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη - εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσε και έτερη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών για ψευδή καταμήνυση.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.