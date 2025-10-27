Δολοφονία στα Χανιά: Ο «Ελ Πάσο», ο «Πάσσαρης» και πώς... «μίλησε» το 22αρι πιστόλι

Γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Πάσο» είναι ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου μακρινού συγγενή του, στη «Γιορτή του Κάστανου» στο Έλος Κισάμου Χανίων. Την ίδια ώρα και το θύμα είχε το δικό του ξεχωριστό προσωνύμιο στο χωριό, αυτό του «Πάσσαρη», ίσως λόγω των ποινικών εμπλοκών του.

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (28/10) ο 23χρονος εμφανίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και δήλωσε ότι αυτός σκότωσε τον 52χρονο, κάτι που μικρή σημασία έχει καθώς οι Αρχές τον είχαν ταυτοποιήσει σχεδόν από την αρχή και τον αναζητούσαν στα ορεινά του νομού Χανίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν πολύ κακές σχέσεις και μάλιστα, ο 52χρονος σχετικά πρόσφατα είχε επιτεθεί και χαστουκίσει τον 23χρονο λόγω διαφορών που είχαν για βοσκοτόπια.

Οι ίδιες πηγές θέλουν τον 23χρονο να υποστηρίζει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων, ότι στη γιορτή ο 52χρονος τον προκάλεσε ξανά, ότι του μίλησε απαξιώτικα και ότι έκανε μία κίνηση σαν να πρόκειται να τραβήξει όπλο, με αποτέλεσμα αυτός να φοβηθεί και να πυροβολήσει δύο φορές στο στήθος τον μακρινό συγγενή του. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι όντως η δολοφονία έγινε από μικρή απόσταση, περίπου 1-1,5 μέτρο, με 22άρι πιστόλι και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.

Σε ότι αφορά το θύμα, φαίνεται πως έχει ποινικό παρελθόν και συγκεκριμένα έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά, όπλα, απάτη και ξυλοδαρμό, ενώ άγνωστος στις Αρχές δεν ήταν και ο δράστης. Αυτό που έχει σημάνει τώρα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει αντεκδίκηση για τη δολοφονία, γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις.